Olyckan inträffade strax efter klockan 12. Mannen, som är mellan 25 och 30 år, klämdes när han jobbade på anläggningen.

Ambulans larmades till platsen och mannen fördes till sjukhus. Enligt Region Västerbotten har han livshotande skador, och vårdas på intensivvårdsavdelning.

Exakt hur olyckan gick till är ännu oklart. Polisen har inlett en utredning, rubricerad som arbetsplatsolycka.

Med anledning av olyckan stoppar Peab verksamheten och tillsätter en intern utredning med anledning av olyckan.

”Vi stannar samtliga verk, inklusive den aktuella arbetsplatsen, en viss tid för att säkerställa att de rutiner som finns efterlevs”, säger Peabs presskontakt Katarina Hugo i en kommentar.