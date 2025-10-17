Artikeln i korthet En 52-årig man hotade två lettiska hantverkare under en renovering i Mölndal förra sommaren.

Han bankade även på byggställningen och försökte välta den.

Mannen har tidigare hotat andra byggarbetare under samma renovering och har nu dömts för olaga hot till 70 dagsböter av Göteborgs tingsrätt.

Hotet skedde i samband med en renovering av en fastighet i Mölndal förra sommaren och riktade sig till två lettiska hantverkare som utförde ett takarbete.

När de båda männen kom till platsen en lördag skrek 52-åringen, som är boende i huset, att han skulle skjuta dem om de fortsatte väsnas. Han ska även upprepade gånger ha bankat i och försökt välta omkull den byggställning som fanns runt byggnaden.

Överräckte papper med dödshot

Lite senare samma dag överlämnade han ett papper till hantverkarna med texten ”Jobbar ni söndag så skjuter jag skallen av er!”.

Hotet uppfattades som skarpt och därför valde man att ställa in arbetet den nästkommande dagen. Detta trots att de ska ha haft tillstånd för helgarbete.

– Det är ganska obehagligt om man får ett sådant skrivet meddelande. Han hotade oss medvetet, säger en av hantverkarna i polisförhör.

Tidigare hotat andra

I polisanmälan från plåtslagerifirman säger företagets vd att 52-åringen vid flera tillfällen även ska ha hotat andra byggarbetare under renoveringen. Vid tillfället för förhören hade den pågått i 1,5 år.

Enligt 52-åringen så mindes han först inte det inträffade. En historia han senare kom att ändra.

Mannen döms nu för två fall av olaga hot och 70 dagsböter av Göteborgs tingsrätt, något som Mölndals-Posten var först med att berätta.