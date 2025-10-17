Artikeln i korthet Liza Häll har alltid drömt om att vara frisör, och hennes karriär började tidigt med inspiration från sin barndomsfrisör Ingalill.

Trots utmaningar såsom att bygga en kundbas, svåra arbetsvillkor och en skada som påverkat hennes arbete, älskar hon fortfarande sitt yrke och trivs i sin nya roll som handledare.

Liza är också fackligt engagerad och belyser vikten av att förstå frisörernas arbetsvillkor, samtidigt som hon ser framtiden med optimism och planerar att studera till arbetsmiljöingenjör. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

När Liza Häll var liten följde hon med familjen till frisören.

Hon minns fortfarande doften av schampo, ljudet av saxen och känslan av att bli ompysslad.

Frisören Ingalill, som klippte hela hennes familj, blev ett tidigt yrkesideal.

Det var där, i frisörstolen, som en barnslig fascination växte till ett framtida yrkesval.

– Jag brukar skämta med mina kunder och säga att jag valde fel – jag borde ha gift mig rikt och öppnat salong i egen villa. Men i ärlighetens namn har jag aldrig ångrat det här valet. Frisöryrket är min dröm, och den lever jag varje dag.

Växte upp i Järbo utanför Gävle

Liza växte upp i den lilla orten Järbo utanför Gävle. Vägen till salongen gick genom vuxenutbildning i Falun efter gymnasiet.

Därefter gick det snabbt – hon tog sitt gesällbrev, hyrde stol, startade eget och hann även arbeta i Stockholm.

Men livet tog svängar. Barn kom till världen, familjen flyttade utomlands, och Liza testade arbetslivet i en annan kultur. Hon fick jobb som frisör även där – men villkoren var långt ifrån hållbara.

– Jag tjänade 800 euro i månaden. Det räckte inte ens till hyran. Då inser man hur pass bra vi har det i Sverige på många sätt, även om det absolut finns mycket kvar att kämpa för.

Trygghet i saxen och samtalen

Tillbaka i Sverige började hon om – igen. Nya arbetsplatser, nya kundkretsar, nya rutiner. Men det fanns en trygghet i saxen och samtalen.

Kunder började återvända. Gamla relationer återuppstod.

– En kund ringde och sa: ”Är du hemma igen? Du måste hjälpa mig! Jag ser ut som Pippi Långstrump och ska på begravning.” Då kände jag: jag är tillbaka.

Men att bygga upp en kundbas från grunden är inte alltid enkelt – särskilt inte om man byter salong ofta, eller om man som anställd inte får informera kunderna om sitt avsked.

Det är en realitet som frustrerat henne.

– Många kunder tror att man är arg på dem för att man inte sagt något. Men vi har avtal att följa. Det blir personligt för kunden, men det är inte personligt från vår sida. Vi gör bara som vi måste.

Liza Häll Fakta Ålder: 42 Bor: Gävle Yrket: Hon jobbar som frisör På frisersalong Agaton År som frisör: 20 år. Familj: Hon bor tillsamman med sin sambo i en lägenhet, nära torget i Gävle. Hon har en 12-årig son och två katter, Bendy och Masha, som de adopterat när de bodde i Malta. Intressen: Försöker fylla livet med smått och stort, gillar att resa och göra roliga saker. Läs mer

Jobbat halvtid efter skadad axel

I dag arbetar Liza halvtid, efter att ha skadat axel och nacke i ett fall för några år sedan. Det fysiska sliter, både kort- och långsiktigt.

Men i samma andetag som hon berättar om sjukgymnastik och begränsningar, berättar hon också om eleverna – och den nya rollen som examinerad handledare.

– Det är fantastiskt att få undervisa. När man lär andra växer man själv. Och de nya eleverna kommer ofta med nya perspektiv. Då tvingas jag också tänka om. Det är utveckling, åt båda håll.

Liza sitter i Handels avdelningsstyrelse i Gävleborg. Hon beskriver sitt fackliga engagemang som en naturlig förlängning av sin yrkesstolthet.

Och hon tvekar inte att tala klarspråk om hur arbetsvillkoren ofta ser ut.

– Det är tuffare än många tror. Många förstår inte att 600 kronor för en klippning inte går direkt till frisören. Där ska moms, material, hyra, pension och SGI rymmas – och helst lite lön också. Och samtidigt förväntas vi le, lyssna, ge råd, prestera. Varje dag.

Oavsett vad som väntar framöver finns kärleken till frisöryrket kvar för Liza Häll.

Älskar att vara frisör

Trots det älskar hon yrket. Det är det mänskliga som väger tyngst.

– Jag har klippt tre generationer i samma familj. Mormor, mamma, dotter. Samma samtal i nya tappningar. Det är något alldeles unikt.

Framtiden är öppen. Hon har sökt in till högskola för att läsa till arbetsmiljöingenjör – ett steg som vuxit fram ur erfarenhet och skador. Men oavsett vad som väntar framöver finns kärleken till frisöryrket kvar.

– Det är ett yrke som ger mycket – om man orkar. Jag hoppas att fler unga får chansen att prova, och att de som handleder också känner att det ger tillbaka.

När hon ser tillbaka på sin resa finns ett råd hon skulle ge till sitt yngre jag – och till andra:

– Våga säga ja. Till jobbet. Till utmaningar. Till att testa. Det värsta som kan hända är att det inte funkar. Men då vet du. Och du har alltid erfarenheten kvar.