Artikeln i korthet Tre tonåringar från Mauritius lockades till Sverige med löftet om att få gå en jockeyutbildning, men tvingades istället jobba långa dagar utan lön på en hästgård i Skåne.

Ägaren till gården, en 65-årig kvinna, blev misstänkt för människoexploatering. Enligt åtalet utnyttjade kvinnan tonåringarna, som befann sig i en utsatt situation.

Ystad tingsrätt ansåg att kvinnan utnyttjat tonåringarna som arbetskraft men friade henne från misstankarna om människoexploatering. I stället dömdes hon för brott mot utlänningslagen, till villkorlig dom och dagsböter.

UPPDATERAD: 16 oktober 15:10

Genom en man i hemlandet fick de tre tonåringarna – 15, 17 och 18 år gamla – ett erbjudande om att resa till Sverige för en tre månader lång jockeyutbildning.

De nappade på idén och fick sina föräldrar att betala mellan 10 000 och 25 000 kronor för utbildning, logi och mat.

I början av 2023 flög de till Sverige, och en kvinna i 60-årsåldern körde dem till sin hästgård utanför Skurup i Skåne.

Men enligt åklagaren blev det aldrig någon skola för pojkarna – i stället tvingades de jobba långa dagar på gården.

Blev sparkad av häst – fick tablett

En jockeycoach som träffat två av ungdomarna på travbanan Jägersro i Malmö har berättat att killarna beskrev hur de jobbade som slavar, inte fick betalt och knappt någon mat.

En av dem, en 17-årig kille, beskriver i förhör att arbetsdagen började klockan 06 på morgonen och ibland slutade först vid 20.

Han fick ingen lön och bodde trångt tillsammans med flera andra. Han ville lämna gården men hade varken pengar eller möjlighet att resa hem.

Den yngste av killarna, 15-åringen, berättar att han fick i uppgift att städa stallet och ta hand om hästar. En dag blev han sparkad av en häst och gavs då smärtstillande av kvinnan, men fick aldrig uppsöka läkarvård.

”Varit utlämnade till kvinnan”

Killarna berättar att de inte kunde röra sig i närområdet på egen hand, eftersom det inte fanns någon kollektivtrafik.

Just gårdens ödsliga läge ute på landet gjorde att de unga killarna hamnade i en särskilt utsatt situation, menar Maja Källén, åklagare i ärendet.

”Målsägandena har därmed varit utlämnade till [kvinnan] eftersom det är på hennes lantligt belägna gård som de har haft husrum och fått mat”, konstaterar hon.

Också det att tonåringarna inte kunde svenska, inte kände till det svenska samhället och inte hade några anhöriga i närheten förvärrade deras utsatthet, enligt åtalet.

Den misstänkta kvinnan förnekar brott. Enligt henne har killarna inte jobbat på gården, och fått en utbildning som det var tänkt.

Hon har också sagt att tonåringarna skulle betala ett annat belopp – 5 000 kronor i månaden för mat och boende. Hon menar att hon själv blivit lurad av en man som förmedlat kontakten mellan henne och ungdomarna.

Enligt henne var det mannen som tagit emot pengar från familjerna.

Döms till dagsböter

På torsdagen meddelade Ystad tingsrätt sin dom där de slår fast att kvinnan använt tonåringarna som arbetskraft på gården. Däremot anser domstolen inte att åklagaren kunnat bevisa att kvinnan gjort sig skyldig till människoexploatering. Hon frias därför från de anklagelserna.

Även om ungdomarna jobbat på gården under en period, så når inte omständigheterna upp till den nivå av exploatering som krävs för en fällande dom, menar tingsrätten.

Kvinnan döms däremot till villkorlig dom för brott mot utlänningslagen för att tonåringarna har jobbat på gården utan arbetstillstånd. Hon döms att betala 60 dagsböter, totalt 3 000 kronor.

Åklagaren vill överklaga

Tingsrättens beslut överraskar åklagare Maja Källén.

– Jag är förvånad över att man inte dömer för människoexploatering. Det är svårt att förstå resonemanget från domstolen, säger hon.

I stora delar har åklagaren och tingsrätten varit eniga, säger hon. Förutom när det gäller tolkningen av ordet ”exploatering” – där domstolen bedömt att lagens krav inte uppfyllts.

– Det här är en dom som jag, just nu, anser behöver överklagas så att man får pröva i hovrätten om exploateringsrekvisitet är uppfyllt – vilket jag tycker att det är.