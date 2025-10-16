Kortare nätter för ambulanssjukvårdare – i framtiden

Artikeln i korthet Privatanställda ambulanssjukvårdare får en arbetstidsförkortning på nätterna, från nuvarande 40 eller 38,15 timmar per vecka till som lägst 34 timmar och 20 minuter, men först om några år.

Avtalet påverkar drygt 400 ambulanssjukvårdare.

Löneökningarna blir i genomsnitt 3,4 procent i år och ytterligare 2,8 procent från den 1 oktober 2026. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Fackförbundet Kommunals medlemmar ska få samma heltidsmått på natten som ambulanssjuksköterskor redan har. Det betyder att arbetstiden på nätterna sänks, för de allra flesta, från nuvarande 40 eller 38,15 timmar per vecka till som lägst 34 timmar och 20 minuter.

Men det är alltså först när regionerna gör en ny upphandling som regeln börjar gälla. Så det dröjer sannolikt flera år innan arbetstidsförkortningen blir verklighet.

– Ja det kan vara på några års sikt. Men detta har varit en högt prioriterad fråga bland medlemmar. Nu vet vi i alla fall att det kommer att träda i kraft, säger Julia Strandh, Kommunals ombudsman.

Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Drygt 400 privatanställda ambulanssjukvårdare berörs av avtalet som gäller från den 1 oktober 2025 till och med den 30 september 2027.

Premedic och Samariten är två exempel på ambulansföretag.

Vad blir det för löneökningar?

SVAR: Lönerna ökar med i genomsnitt 3,4 procent i år och med ytterligare 2,8 procent från den 1 oktober 2026. Lönerna är individuella, och förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Alla får inte samma löneökning. Höjningarna görs i procent och inte i krontal som i de flesta andra avtal inom Kommunal.

Lägstalönerna höjs med 1 138 kronor i år och 1 038 kronor nästa år, den 1 oktober. De nya lägstalönerna blir 25 859 kronor i år och 26 897 kronor nästa år.

Får deltidsanställda övertidsersättning?

SVAR: Ja, mertidsersättningen likställs med övertidsersättning från och med 1 juni 2026. Den som jobbar deltid men blir beordrad att jobba mer än de timmar man är anställd på får alltså samma ersättning vid övertid som heltidsanställda.