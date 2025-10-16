INTERVJU. Senaste gången jag sprang in i artisten Jakob Hellman var för 23 år sedan, backstage på en liten festival i Norrköping.

Han var den mytiska huvudakten. Då försvunnen sedan runt tio år efter debuten ”… och stora havet” som gjort honom till en av landets mest folkkära artister. Det sades att Hellman dragit sig undan offentligheten och jobbade i äldrevården, eller på industribageri.

Det vore synd att säga att vi pratade då men Hellman verkade mest lite ensam och blyg när han strök runt vid sofforna.

31 år, så lång tid hade förflutit sedan ”… och stora havet” när comebacken ”Äntligen borta” släpptes.

Till nya skivan ”Slutet gott” tog det bara fyra och ett halvt år. Det skämtas friskt om tidsspannet redan i pressmaterialet jag fått för plattan och att artisten nu är nere på ”ett album i snitt var 12:e år”.

Har replokal nära Gullmarsplan

Vi möts i en av Sveriges mest speciella hotellobbys, utsikten i panoramafönstret är nämligen en vy över den tungt trafikerade bron mot Gullmarsplan som tar sin början under oss.

Jakob har sin replokal i närheten. Det är någon dag kvar tills turnén ska dra i gång.

Kan du inte berätta om namnet på din nya skiva?

– ”Slutet gott”, ja. Alltså det är en slags fäbless för lite drastiska skämt jag tror är norrländskt. Det blir roligt för man säger inte att ens liv varit så bra. Det är inte slutet gott, allt är gott.

– Jag har ingenting emot att det svävar. Jag kan fortsätta om jag vill, sluta om jag vill.

Ja, för det låter ju lite som ett avsked.

– Men det är inte ett avsked. Det är en avledningsmanöver.

Från vad?

– Från tanken på om man ska sluta eller inte.

Ställs den frågan ofta till dig?

– Det känns lite dumt att erkänna men jag tror att det är mest att det är roligt. Man vill retas litegrann med folk.

– ”Äntligen borta” som var namnet på förra skivan, om jag får prata om den, handlade om att tappa sin egen fasta föreställning över vad man gör. Att gå vilse för att hitta rätt. Helt konkret var det en faktisk situation där jag inte hittade hem till ett hotell. Så jag gick in på en bar och träffade på lite folk som bjöd på cava.

– Sen gick jag bara ut och hem till hotellet. Jag hade glömt att jag inte hittade.

2025-10-09 Malmö Jakob Hellman, musiker.

Och då dök hotellet upp?

– Jag gick bara dit. Äntligen borta är för mig att man inte tappat, men släppt kontrollen över allt förnumstigt styrande över det man gör.

Hur blir det när du låter det förnumstiga styrandet ta över?

– Nämen då får man ju kramp. Man kan inte styra över sig själv när man ska skapa någonting. Därför handlar många låtar om att man plötsligt får en frihetskänsla.

Vad är det för tema du utgår från på den här skivan?

– Jag märker när jag lyssnar på den. Att det är som att jag behöver tröst.

– Det är en trösterik skiva. En låt heter ”du får inte vara oförsiktig” som mina föräldrar sa till mig och jag säger till mina barn. Att man ska ta hand om sig själv. Inte kasta bort saker och ting.

– Andra låtar är på samma tema. ”Du har allting kvar”. ”God morgon”, som mer handlar om att gå inte ut i världen om du inte åtminstone har en liten aning om vad det är du ska göra. Liksom vaken.

”Uppfattades vekare som man 1989”

Men är det du som tröstar eller blir tröstad? Jag tänker att den karaktär som var Jakob Hellman 1989 inte var något muskelberg direkt – i en ganska macho tid.

– Det har nog med det att göra att folk gillade vad jag gjorde. Inte bara att det var fyndiga texter och melodier utan att man kan lyckas och samtidigt vara skör – inte på ett jobbigt och vekt sätt, utan på ett stolt.

Är det den erfarenheten du bär med dig i den här skivan?

– Jag vet inte om det hänger ihop. Men den figuren jag uppfattades som eller var 1989, som du sa, hade ett vekare sätt att vara man.

– Sen kanske andra fortsatte och hårdrog det, som Henrik Berggren. När Broder Daniel kom så var ju han som en kille som bara sa ”okej, jag lägger mig” och hade en kaxighet i det. Jag gjorde något besläktat men var lite tillgängligare för allmänheten än Broder Daniel.

Du slog ju an en sträng i den svenska folksjälen.

– Så är det. Jag trodde ju att det bara skulle vara ett fåtal. Att jag skulle spela på Tre backar och andra klubbar i Stockholm. Det skulle bli min scen. Så det slog mycket bredare än vad jag hade föreställt mig.

Hade du aldrig den målsättningen?

– Kanske omedvetet, men jag trodde inte på det.

Upplever du att det är en stor skillnad på när du spelade in din första skiva mot Spotify-samhället vi lever i nu?

– Ja, det är svårt att formulera det. Det finns en ängslighet där man ser om sitt eget hus. Man tror inte att man ska bli omhändertagen av samhället heller.

Fakta: Jakob Hellman • Född 1965 i Stockholm, uppvuxen i Vuollerim i Lappland. Bor i dag i Bunkeflostrand utanför Malmö. • Släppte hyllade debutalbumet 1989 och fick två grammisar. Efter ett par år i rampljuset drog han sig undan offentligheten. Under de åren jobbade han bland annat i hemtjänsten och på brödfabrik. • Uppföljaren ”Äntligen borta” kom 2021. • I oktober släpptes albumet ”Slutet gott”. • Just nu turnerar han i Sverige, med spelningar i november i bland annat Malmö, Borås och Linköping. Läs mer

Stockholm är på väg hem från jobbet

De i början av intervjun ilande bilarna på vägen under oss har börjat gå allt långsammare. Stockholm är på väg hem från jobbet och rusningstrafiken tar vid.

Några timmar innan intervjun har jag sett Hellman i SVT:s Morgonstudion där artisten berättat om vad han gjort under de 32 år som gick mellan skivorna.

Någon pr-person får klappa sig själv på axeln. Uppenbarligen har säljmaterialet om det eskalerade tempot mellan skivorna fått spinn.

”När du inte släpper album, vad gör du då?” Hellman berättar att han ogillar att arbeta och hellre tar det lugnt och äter godis.

”Det är ju underbart”, utbrister programledaren Karin Magnusson. Som att det vi just hört skulle varit något fullständigt spektakulärt. Mest låter det ju som att Jakob Hellman är något av en nittiotals-slacker.

– Ja, men det där var ju också på skoj.

Det blir som ett politiskt statement att säga att man hellre sitter i fönstret och äter lösgodis än jobbar år 2025. Ingen säger så längre.

– Exakt, det är därför jag sa det. Alla ska liksom skryta om hur flitiga de är nu. Även popartister. Som Ed Sheeran säger: Don’t call me lazy. När blev det så att rockartister ska skryta att de är ordningsamma?

– Det finns en ängslighet för att säga att man gillar att ha ledigt. Det blir så löjligt att det är roligt att säga det.

Kan man i det perspektivet, se dina 32 års paus som ett radikalpolitiskt manifest?

– Det kan man väl göra men det är nog osant. Det var mer att jag inte kom loss. Men jag har varit intresserad av hur ett samhälle skulle funka om man jobbade lite mindre. Jag skulle skriva om boken ”Om Rätten till lättja” på någon universitetskurs. Den handlar om att folk måste vänja sig vid att jobba mindre. För nu kan ju maskinerna sköta det där.

– Det intresserade mig. Kanske för att jag inte gillade att jobba då.

Skulle du se dig själv som en politisk konstnär?

– Nej det skulle jag inte göra, tyvärr. Jag är nog sådan att när någon står på sig för mycket om en sak vill jag vrida på det. Åt andra hållet. Och då spelar det ingen roll om de har rätt eller fel. Det är bara att testa, är det verkligen så säkert?

Jag blir alltid lite glad när någon går ur den där dogmatiska tillvaron.

– Det blir jag också. För att det visar på en frihet. Särskilt när man lyssnar på musik. Någon som är fri. Då vill man fortsätta att lyssna. Och läsa. Någon som skriver på beställning. Eller rättar sig. Då blir det ointressant.

Men du får aldrig lust att ställa dig på barrikaderna?

– Nej, jag vet inte vad jag skulle slåss för.

”Jag får inte vara rädd”

Jag fick ju lägga ned en karriär som underhållare, något jag egentligen älskade, på grund av scenskräck. Kanske mest på grund av kravet att ställa mig på en scen och vara rolig. I dag rundar jag det genom att liksom låtsas göra något annat. Jag skriver om politik och kultur, men smyger in humorn i texterna. Då blir läsarna glada och överraskade över att någon är lite rolig, men jag måste inte.

– Så är det ganska mycket för mig också. Det är ingen som tänker sig att jag ska vara kul. Jag har ju sångerna att sjunga. I stort sett behöver jag inte säga någonting. Därför blir det ganska avslappnande att prata och säga saker som hänger ihop med låtarna och så kommer jag in på annat. Det brukar bli roligt, folk skrattar.

– Men jag känner ändå att jag inte behöver det. Jag behöver inte vara rolig. Men jag får inte vara rädd. För då blir det jobbigt för alla.

Var du det ett tag?

– När jag spelade under alla år som jag inte gjorde någon skiva var jag oförberedd. Visste inte om jag skulle spela halva låten liksom. Jag var trulig och lite tjurig. Ville inte vända mig till publiken. De fick skylla sig själva som kommit dit och lyssnat. Men då blev det också jobbigt för mig själv. När man inte är förberedd så blir det väldigt obehagligt.

– Det händer ganska sällan i dag. Jag har lärt mig hantera det på ett annat sätt. Plus att man får lite av en kick av att det kan misslyckas. Möjligheten att det går åt skogen.

– Jag är inte rädd för att lira i Umeå nu imorgon.