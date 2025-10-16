Artikeln i korthet Under takrenoveringen av kommunhuset i Hörby har byggnadsställningar satts upp runt byggnaden.

Det blev uppmärksammat att byggnadsarbetare gick barbröstade, vilket distraherade kommunanställda och ansågs som anstötande i en riskanalys.

Kommunen bad entreprenören att be arbetarna att ha på sig tröjor under arbetet. Tjänstemännen har även fått hjälp av svalare väder och att renoveringen snart är klar.

Sedan i somras pågår en takrenovering av kommunhuset i skånska Hörby. Arbetet har bland annat inneburit att huset omgärdats av byggnadsställningar.

I en riskanalys gjord av de anställda inne i kommunhuset listades en rad potentiella faror i och med renoveringsarbetet. Buller, fallande föremål, och försämrad säkerhet var några av dem.

Barbröstade män distraherar

Med på listan av möjliga risker fanns också en fråga av något mer pikant natur.

Det var sommar och varmt när renoveringen startade, vilket fick en del av byggnadställningsarbetarna att klä av sig för att få lite svalka.

När arbetarna sedan passerade de kommunanställdas fönster fick åsynen av de bara överkropparna tjänstemännen att helt tappa koncentrationsförmågan.

– Jag fick höra från medarbetare att ställningsbyggare hade gått förbi utanför deras fönster med bar överkropp, och att det upplevdes som distraherande. Både män och kvinnor reagerade på det och bad mig ta upp frågan i risk- och konsekvensanalysen, säger servicearbetaren och skyddsombudet Jannica Niegemann, till Skånska Dagbladet.

Klassade som en risk

Flera inne på kontoret ansåg att arbetssättet inte såg särskilt ”anständigt ut” och bad därför skyddsombudet att lyfta frågan under risk-och konsekvensanalysen.

Att gå utan tröja klassas i analysen som ”anstötande beteende” och ges riskvärdet 2 i en 16-gradig skala, enligt tidningen.

Uppmaningen – ”klä på er”

För att tjänstemännen skulle kunna arbeta vidare i lugn och ro kontaktade kommunen därefter entreprenören med ett tydligt budskap: Ta på er tröjan.

– Vi fick ett samtal från förvaltaren och nämnde det vidare. Vi anlitar en underentreprenör för att bygga ställningarna till oss och sa till dem att de inte får gå utan tröja när de jobbar utanför kommunhuset i Hörby, och det var inga problem, säger Mikael Ohlsson, vd på Modul- och Byggservice i Skåne, till Skånska Dagbladet.

En annan räddning för de lamslagna tjänstemännen i kommunhuset har varit höstens intåg och det svalare väder som den fört med sig, samt att takrenoveringen nu snart är färdig.

Klädkod och diskriminering på arbetsplatsen

Det finns många heta potatisar på arbetsmarknaden som involverar kläder. I fallet ovan rör det avsaknaden av dem. Men väldigt ofta är det klädkoder och uniformer som får personal att ryta ifrån.

Här är tre uppmärksammade fall:

Män bar kjol

Shortsens varande eller icke-varande är en återkommande stridsfråga hos både tågpersonal och bussförare. Många upplever en orättvisa i att kvinnor har kunnat använda kjol medan män måste bära varma långbyxor mitt i sommaren. Sommaren 2022 protesterade sex manliga bussförare inom Skånetrafiken genom att bära kjol på jobbet.

Läs här Han anmäler jobbet – får inte bära shorts

Tvingades visa bh-storlek

Personalen på underklädeskedjan Change tvingades visa sin bh-storlek på namnbrickan, både kupstorlek och bröstomkrets. Arbetsgivaren menade att det var en hjälp för kedjans kunder. De anställda ansåg istället att rutinen var diskriminerande. Frågan togs till Arbetsdomstolen där Change förlorade och fick betala 50 000 kronor till en anställd för könsdiskriminering.

Fick inte ha hawaiiskjorta

2022 införde Göteborgs stad en policy om svarta arbetskläder för alla sina vaktmästare. Detta fick den mångåriga medarbetaren Ulf, vaktmästare på Hvidtfeldska gymnasiet att se rött. Skälet? Han kunde inte längre använda de hawaiiskjortor han alltid burit. För att stötta Ulf klädde sig både skolledning, kollegor och elever i hawaiiskjortor under en tid. Ulf valde ändå senare att säga upp sig.