Artikeln i korthet Fackförbundet Unionen och två akademikerfack är kritiska mot arbetsgivare och Almega för att de urholkar kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter har upplevt att företag kringgår arbetstidsförkortningen i avtalet genom att öka arbetstiden. Medlemmarna är upprörda.

Almega avfärdar kritiken, men nu finns fack som överväger att hota med lagstiftning. Det kan vara ett hot mot den svenska modellen där parterna gör upp villkoren i avtal. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arbetet har tidigare rapporterat att tjänstemännen riskerar att förlora redan lediga klämdagar inför att avtalets arbetstidsförkortning införs. Facket Unionen anklagar Almega för att urholka kollektivavtalen.

Nu kommer även kritik från två akademikerfack.

I början av april hotade Sveriges Ingenjörer med strejk för att få igenom kravet på kortare arbetsid. Men de kom överens med arbetsgivarsidan Almega Innovationsföretagen och strejken uteblev. Även Sveriges Arkitekter fick igenom kravet. Men sedan dröjde det inte många veckor innan facket fick veta att ett av landets största arkitektföretag, White, höjde årsarbetstiden.

Höjningen motsvarade den arbetstidsförkortning på åtta timmar som kollektivavtalet ger nästa år. Detta var tidningen Arkitekten först att berätta om.

– Det har varit mycket upprörda känslor från medlemmarna, säger Jens Andersson, chefsjurist, Sveriges Arkitekter.

Fler arkitektkontor har följt efter White. Minst en tredjedel av privatanställda får inte kortare arbetstid, enligt Jens Andersson.

”Ohederligt”

I branschen är årsarbetstid en erkänd regel som ger kortare arbetstid än avtalets 40 timmar. Årsarbetstiden är dock inte inskriven i kollektivavtalet. Därför har facket svårt att stoppa arbetsgivarnas agerande.

– Vi tycker att det är ohederligt, man har tillämpat detta i 30 år, alla har ju uppfattat detta som sin årsarbetstid, säger Jens Andersson.

Arbetsgivarna kringgår kollektivavtalen hävdar han.

White däremot anser att årsarbetstiden är en förmån som företaget själv kan bestämma över.

Kontrakt rivs

När strejkhotet blåstes av och Sveriges Ingenjörer fick igenom kravet på arbetstidsförkortning sågs det som en stor framgång.

Men nu ser facket hur klämdagar och halvdagar dras in. Samtidigt höjs veckoarbetstiden. Det sker genom att företag river anställningsavtal.

– De erbjuder ett nytt anställningsförhållande med högre arbetstid. Jag säger inte att alla gör det, men det finns en uppmaning att göra det, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer.

Det hon reagerar på är att det i Almegas kurser och rådgivning ingår ”en manual” för hur arbetstidsförkortningen ska hanteras.

– När det mer eller mindre är en uppmaning för hur man ska hantera det här för att göra ett nollsummespel, då tycker vi att man är fel ute, säger Camilla Frankelius.

Kan hota avtal

Sveriges Ingenjörer anser att Almega försöker kringgå avtalen.

Almega förnekar att de försöker urvattna kollektivavtalen.

Kraven på kortare arbetstid har lett till att flera LO-fack begärt att Socialdemokraterna ska hota med lagstiftning för att sätta press på arbetsgivarna.

LO vill ändå att fack och arbetsgivare kommer överens utan politisk inblandning.

Även akademikerfacket i SACO vill se att kortare arbetstid bestäms i avtal. Alltså enligt den svenska modellen.

Öppnar för lagstiftning

Men arbetsgivarnas agerande kan vara ett hot mot den, anser Sveriges Arkitekter.

– Ja, det är klart, svenska modellen bygger på att båda parter följer avtalen, säger Jens Andersson.

Därför anser Sveriges Arkitekter att lagstiftning kan bli nästa steg.

– Det är inget vi vill, men om man inte respekterar det här så finns det ingen annan väg att gå, säger Jens Andersson.

Sveriges Ingenjörer ser inte Almegas agerande ett hot mot att kortare arbetstid bestäms i avtal.

– Nej, snarare får vi mera bränsle att driva de här frågorna vidare. Vi har haft de här avtalen inom industrin sedan slutet på 90-talet, där har det fungerat väldigt bra. Men Almega ska man hålla på med fix och trix, det tycker inte vi är acceptabelt, säger Camilla Frankelius.