”Ett felsteg kan sluta illa” – lokföraren Martin om arbetet i trafikerade spår

Janne Petersson och Martin Nilsson är skyddsombud på Öresundstågen. Ett av deras tåg var inblandat i olyckan i Malmö i april, där en banarbetare omkom och en annan skadades svårt.

Olyckan skedde mellan Lund och Malmö, där tåg med jämna mellanrum dundrar förbi i höga hastigheter. Efteråt dök många frågetecken upp bland kollegorna, berättar Janne Petersson som är tågvärd.

– Vi var förvånade över att de hade fått lov att gå ut och arbeta där mitt i rusningen. Det var ju väldigt konstigt. Då måste det ha varit något väldigt akut arbete, säger Janne Peterson.

”Det tog på oss”

De minns händelsen väl.

– Det var ju en väldigt allvarlig olycka. Sedan är det våra kollegor som var på tåget, så det tog på oss, säger Martin Nilsson som själv är lokförare.

Janne Petersson säger att olyckan påverkade dem extra mycket eftersom de ser banarbetarna som sina kollegor.

– Vi är ju järnvägare allihop. Då tar det mer, säger han.

Blinkar med helljus och tutar

Efter olyckan höll Martin Nilsson extra koll med handen på bromsen. Nu har oron avtagit.

– Men jag är väldigt noga med att kolla så att de visar klarsignal när de står nära spåret genom att de håller ut handen, säger Martin Nilsson.

Annars blinkar han med helljus och tutar.

– Jag tycker de har blivit duktigare på att visa klartecken. Men ibland dyker de upp utan att jag ser dem förrän precis innan jag passerar.

Efter dödsolyckan i våras höll Martin Nilsson alltid handen på bromsen när han såg en banarbetare nära spåret.

”De står väldigt nära ibland”

Vid större arbeten stängs ofta tågtrafiken av och då får tågpersonalen veta om jobben på förhand.

Problemet är de mindre åtgärderna, enligt Martin Nilsson. De görs vanligtvis i trafikerade spår. Då får lokförarna och tågvärdarna ingen information om att det kan finnas personer i spåren. Plötsligt står banarbetare där i spåret när tåget kommer.

– Det är de jobben som är lite farliga kan jag tycka. De står väldigt nära ibland. Är det ett felsteg så vet man att det kan sluta illa.