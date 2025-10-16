Hur länge har du engagerat dig fackligt?

– Jag har varit med i facket i två år. Det var då jag började på jobba på Elgiganten, och jag har varit fackombud och skyddsombud i lite mer än ett år. så jag är ganska ny i den här branschen.

Varför vill du vara kongressombud?

– Jag har velat engagera mig mer politiskt och fackligt. Har jag en chans att göra min röst hörd så tar jag den.

Vilka frågor tycker du är viktigast på kongressen?

– Mina egna motioner förstås! Den ena handlar om att vi ska ha gratis mensskydd på arbetsplatserna. Den ställde sig min avdelning, Linköping, bakom. Mensskydd är inte en lyx utan en nödvändighet.

– Den andra handlar om att öka det politiska inflytandet och samarbetet med Socialdemokraterna. Har vi en tydligt röst i politiken kan vi påverka mer och jag är politiskt engagerad också. Förbundsstyrelsen har gillat båda mina motioner, och det känns bra.

Kongressombuden i siffror 21 år är det yngsta ombudet. Det äldsta ombudet är 66 år.

26 procent av ombuden är under 35 år och 21 procent är över 55.

57 procent är kvinnor, 43 män.

53 procent jobbar i butik, 27 procent på lager och 17 procent är tjänstemän.

Vilka frågor tycker du är viktigast för Handels framöver?

– Det är så mycket som viktigt. I grunden handlar det ju om att sätta människan i fokus i arbetslivet, att påverka för att förbättra och förändra villkor.

Varifrån kommer ditt engagemang?

– Jag har inte haft det så bra när jag växte upp. Mitt mål har varit att få en vändning i mitt liv, och att jag vill hjälpa andra att få det bättre också.