Det här händer på Handels kongress 2025

1 Vad är egentligen en kongress?

Kongressen är fackets högsta beslutande organ. Det betyder att det är det möte där de allra viktigaste besluten ska fattas. Årets kongress hålls i Stockholm den 11-15 november.

2 Vilka bestämmer på kongressen?

Till kongressen kommer 250 kongressombud. Det är fackliga medlemmar och förtroendevalda som valts på möten i sina avdelningar. Även förbundsrådet, som består av avdelningarnas ordförande och förbundsstyrelsen är med och fattar besluten.

Kongressombuden i siffror 57 procent är kvinnor, 43 män.

procent är kvinnor, män. 53 procent jobbar i butik, 27 procent på lager och 17 procent är tjänstemän.

procent jobbar i butik, procent på lager och procent är tjänstemän. 21 år är det yngsta ombudet. Det äldsta är 66 år.

år är det yngsta ombudet. Det äldsta är år. 26 procent av ombuden är under 35 år och 21 procent är över 55.

procent av ombuden är under 35 år och procent är över 55. 30 procent har varit kongressombud tidigare. Läs mer

3 Vad ska de besluta om?

Kongressen ska besluta om nya stadgar, alltså spelreglerna för förbundet, och välja en ny förbundsstyrelse och förbundsledning.

Ombuden ska också besluta om fyra program som slår fast hur Handels ställer sig i olika frågor. De motioner (förslag från medlemmar och avdelningar) som kongressen ska ta ställning till gäller ändringar i programmens texter.

Totalt har 293 motioner skickats in till kongressen.

4 Vad handlar programmen om?

✅ Principprogram för jämlikhet

Här står det att Handels ska verka för ett jämlikt, solidariskt samhälle och mot diskriminering.

Här slås även fast att en förtroendevald i Handels inte kan ha ett engagemang i ett parti eller en organisation som går emot grundvärderingarna om allas lika värde, och Sverigedemokraterna nämns som exempel.

Två motioner vill stryka partinamnet, men förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att det står kvar.

✅ En rättvis framtid

Detta handlingsprogram slår fast att den generella välfärden med sjukvård och utbildning ska hålla hög kvalitet bedrivas utan vinstintresse. A-kassan behöver höjas och sjukförsäkringen stärkas, bland annat genom att karensavdraget slopas.

Några motioner lyfter att Handels ska prioritera frågan om att tandvård ska ingå samma högkostnadsskydd som sjukvård, vilket även förbundsstyrelsen håller med om.

✅ Trygghet och arbetsglädje

Trygga jobb, lön att leva på och en god arbetsmiljö tas upp i detta handlingsprogram. Vikten av kortare veckoarbetstid med bibehållen lön lyfts, liksom att fler ska erbjudas heltidsjobb och att de anställda ska ha större inflytande över bemanningen.

Handels ska också jobba för kortare öppettider i handeln så att de anställda kan vara lediga när andra är det.

Man ska också verka för fria mensskydd på jobbet. Några motioner vill att bemanningsföretag ska förbjudas, men den frågan vill förbundsstyrelsen inte driva.

✅ Facklig styrka

Hur facket ska växa sig starkare med fler och mer aktiva medlemmar är en central fråga, liksom att de förtroendevalda har bra förutsättningar.

Detta handlingsprogram har fått flest motioner av alla. Flera av dem handlar om mer facklig utbildning, och gärna på flera olika språk, vilket förbundsstyrelsen är positiv till.

Att Handels skulle bli starkare genom att slås ihop med fackförbundet Transport, som en motion föreslår, håller dock inte förbundsstyrelsen med om.

300 liter kaffe, och 400 kilo godis räknar Handels att med det går åt på kongressen, åtminstone. Det kan bli mer. Läs mer

5 Vilka är de hetaste frågorna?

En fråga som engagerar många är om förbundet ska få färre avdelningar.

En organisationsutredning föreslår att dagens 19 avdelningar ska minskas ner till tio eller tolv och att dessa avdelningar ska delas in så att de får ungefär lika många medlemmar (undantaget Stockholm som får vara fler och Norrland som får vara färre för att inte avstånden ska bli för stora).

Även om kongressen inte ska besluta om detaljerna i förslaget ska den besluta om inriktningen, alltså att antalet avdelningar ska bli färre och att beslutet ska tas senast 2027. Några motioner är kritiska både till att minska antalet avdelningar och till att beslutet om det slutgiltiga förslaget fattas före nästa kongress.

En annan fråga som engagerar är vilka som ska få vara förtroendevalda, alltså ha olika fackliga uppdrag. Flera motioner föreslår att egenföretagare, vanligen frisörer som hyr stol på en salong, inte ska kunna väljas till förtroendeuppdrag. Förbundsstyrelsen vill dock inte inför någon sådan begränsning.