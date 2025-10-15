Lagerarbetarna på Clas Ohlsons centrallager i Insjön har ställts inför ett tufft krav: acceptera en lönesänkning på upp till 5 000 kronor i månaden, eller riskera uppsägning.

På börsen har aktiekursen ökat med över 300 procent. Clas Ohlson gör rekordvinster, samtidigt slår man undan benen på de som varit med och skapat denna framgångssaga.

Det är ett cyniskt sätt att behandla de arbetare som varit med och skapat välståndet, på bekostnad av deras levnadsstandard.

Denna strid rör inte bara lagerarbetarna i Insjön, det är en attack mot alla som arbetar.

Angrepp mot hela LO-kollektivet

Om företag som gör miljardvinster kan behandla sina anställda på detta sätt, så är det ett angrepp mot hela arbetsmarknaden och LO-kollektivet.

Som fackliga kamrater och solidariska konsumenter kommer vi inte stå tysta!

Vi kan inte acceptera när stora bolag använder sin makt för att dumpa lönerna under devisen ”kostnadsbesparingar” även om det investeras i lagret.

Kommer bojkotta Clas Ohlson

Vårt budskap är tydligt: Vi kommer att bojkotta Clas Ohlson tills de backar från beslutet om lönesänkningar i solidaritet med våra kamrater inom Handels, och uppmanar alla våra medlemmar till att välja en annan butik som värnar om sina medarbetares löner och villkor.

Visa att ni värderar er personal så behåller ni oss som kunder!

Undertecknas: Deltagare Insikter i Växjö

Sven Magnusson, Christian Engström, Mikael Karlsson, Kaj Raving, Pia Flystam, Klas Petersson, Anette Modin, Dennis Berg, Daniel Nicklasson, Agnieszka Grönblad, Shpat Zhaveli, Johan Rydén, Carina Korpela, Christopher Hargefeldt, Karl Ström, Mevlan Rustem, Carina Schütz, Annelie Suomela, Per Lindgren, Martin Bonilla, Anette Sjökvist Hakkarainen, Bahra Konjevic.

Fackliga företrädare för Kommunal, IF Metall, GS och Handels