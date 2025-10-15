Artikeln i korthet På Handels kongress den 11 – 15 november ska nya ledamöter väljas till förbundsstyrelsen.

Valberedningen föreslår tre nya ordinarie ledamöter: Erica Lindqvist, frisör, Ulrika Florin verksamhetsansvarig på ABF och Kalle Olofsson som arbetar på Coop.

Under kongressen väljs förbundsstyrelsen för de kommande fem åren. Förutom valberedningens förslag finns flera nominerade kandidater till styrelsen.

I november är det dags för Handels kongress. Då ska kongressombuden rösta fram vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen.

Valberedningen har gjort ett urval av alla som nominerats till uppdraget och föreslagit tre nya ledamöter.

De har valt frisören Erica Lindqvist, Ulrika Florin verksamhetsutvecklare på ABF, och butiksanställda Kalle Olofsson.

Erica Lindqvist, 35 år, jobbar som frisör på Sax och maskin i Luleå. Hon är sedan i våras också ordförande för avdelning 33, Luleå.

Det finns geografiska utmaningar för avdelningen. Att besöka och vara nära medlemmarna tar tid. Transportalternativen är få och ofta är också tidtabellerna glesa.

– Vi tycker det är viktigt att ha en förtroendevald i norr, en som vet hur det är här. För förbundet och för våra medlemmar, säger Erica Lindqvist om varför hon vill bli invald.

Brinner för arbetstidsförkortning

En av de frågor hon brinner för är arbetstidsförkortning. Det ska finnas en balans mellan jobb och fritid.

Att kunna ha ett liv även när man är ledig, arbetet får inte ta all tid och all ork.

– Vi har haft det ganska bra tidigare. Men sen började det hyvlas och skalas ner. Det är det här som händer om vi inte försvara det vi vunnit. Vi måste bli en kamporganisation igen. Det har varit coolt att inte bry sig. Det är coolt att bry sig.

Vill sprida den fackliga idén

Ulrika Florin, 44 år, jobbar som Verksamhetsutvecklare på ABF i Jönköping.

Hon är ordförande för Handels Avdelning 9, Växjö, sedan två och ett halvt år.

Som verksamhetsutvecklare är hon van att formulera idéer och sedan genomföra dem. Hon vill sprida den fackliga idén men inte bara i ord utan också i handling.

– Jag tänker organisering, när du gått din första fackliga utbildning så ska du börja jobba med det. Det blir inte verkstad av det annars, man kan inte bara sitta och prata. Jag vill ha in lite fart, det måste hända något, säger hon.

Vill bidra med ett ungt perspektiv

Kalle Olofsson, 23 år, jobbar på Stora Coops butik i Härlov och är ordförande för Handels Avdelning 4, Kristianstad.

Om han blir vald vill han bidra med hur det är för de yngre på arbetsmarknaden.

Många jobbar deltid och får inte en fast anställning. Utan tillsvidareanställning blir det svårt att skaffa bostad.

– Vi har sänkt tröskeln och tolererar väldigt usla villkor. Det gör att folk börjar studera i stället, eller går till industrin, med bättre tider och tryggare anställning, säger Kalle Olofsson.

Valberedningen har föreslagit namn på ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, men det är kongressen som avgör vilka som slutligen tar plats och det finns flera nominerade.

Handels förbundsstyrelse Vad är förbundsstyrelse? Förbundsstyrelsen är Handels högsta beslutsorgan och utses av kongressen. Den består av förbundsordföranden, förste och andre vice förbundsordförande och ytterligare nio ledamöter.

Hur går en nomineringarna till? Inför kongressen får den som är medlem lämna in nomineringar (önskemål) till posterna i förbundsstyrelsen. Den som blir nominerad måste ha blivit tillfrågad och tackat ja.

Vad har valberedningen för uppgift? De väljer ut lämpliga kandidater från nomineringarna. I sitt urval tittar de på vissa kriterier. Som till exempel avtalsområde, kön, erfarenhet, mångfald, ålder och geografisk spridning.