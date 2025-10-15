Trafikverket om livsfarorna i spåren: ”Lokförare ska inte ha information om banarbeten”

Artikeln i korthet Trafikverkets planeringsdirektör Ulrika Geeraedts hävdar att arbete i trafikerade spår är säkert, men att det krävs att alla följer regelverket.

Planeringsdirektören säger sig först inte känna till att det görs arbeten i trafikerade spår utan att trafikledningen informeras, men ändrar sig i en uppföljande intervju.

Ulrika Geeraedts säger att dödsolyckan i Malmö är ett misslyckande för Trafikverket och att det pågår en diskussion inom myndigheten om hur tågvarning ska användas i framtiden.

Det har skett 151 tillbud, olyckor och även dödsolyckor när arbeten sker i trafikerade spår. Tycker du att det är säkert att arbeta så?

– Det tycker vi, men varje olycka är en för mycket. I de olyckor vi har haft med negativ utgång har man dessvärre inte följt regelverket. Vi behöver få en kultur där man följer regelverket. Sedan olyckan i Malmö är vi mer restriktiva med att använda tågvarning och hastigheten där det får användas har sänkts.

Kan inte regelverket

Varför tillåter ni banarbetare att arbeta i trafikerade spår utan att trafikledningen eller lokförare känner till att de är där?

– Det känner inte jag igen. Trafikledningen ska känna till arbeten som sker i spår och veta var man befinner sig. När du kör tågen ska du ha information från trafikledningen var banarbeten pågår.

Enligt ert regelverk behöver banarbetare inte informera trafikledning på något sätt vid tågvarning.

– Jag känner inte till det. Målet är att trafikledningen definitivt ska veta när det sker arbeten i spår.

”Bygger på att spåret är tomt”

I slutet av vår intervju ber Ulrika Geeraedts att få återkomma i frågan några dagar senare. När hon återkommer svarar hon så här:

– Tågvarning bygger på att spåret är tomt när tåg passerar. Därför ska inte lokförare och trafikledning ha information om pågående arbete, eftersom det inte ska finnas något arbete som pågår när vi kör tåg.

Men de befinner sig ju i ett spår som är trafikerat.

– Du får inte lov att befinna dig i trafikerat spår om du inte kan säkerställa att du uppfyller alla våra kriterier, till exempel om du inte har en god siktsträcka och tillräckliga utrymningsvägar.

Tittar på AI-lösningar

Varför har ni ingen digital lösning så trafikledningen och lokförare får veta att banarbetare arbetar i spåren under tågvarning?

– Digitala lösningar har en kostnad. Men det hindrar oss inte från att ha ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att veta var vi har arbeten i spår. Det har funnits önskemål om att få ett nyare ärendehanteringssystem. Vi tittar på AI-lösningar där vi ska kunna se i realtid vilka arbeten som pågår och var tågen finns i systemet, och hur vi kan få helheten att fungera smidigare och bättre.

I en internrapport från Trafikverket från förra året står det: “Detta PM avser att understryka det kritiska behovet av att avskaffa arbetsmetoden tågvarning.” Varför ansåg ni det?

– Att jobba med tågvarning är inte vårt standardarbetssätt. Det finns en dialog inom Trafikverket kring om vi ska stoppa det helt eller inte. När vi använder det ska vi använda det med största möjliga försiktighet.

Ulrika Geeraedts medger samtidigt att hon inte har läst rapporten och inte känner till att arbetsledare i den vittnar om att tågvarning används på platser där arbetsmetoden inte får användas .

Förnekar helomvändning

I en annan internrapport från i somras tonades farorna med tågvarning ned och det beskrivs som en fungerande metod. Varför har ni gjort en helomvändning?

– Jag vill inte säga att det är en helomvändning. Vi är en expertmyndighet med många olika professioner och experter. De tar fram underlag utifrån olika perspektiv och utifrån vad man anser vara viktigt. Sedan behöver vi som sitter i ledningsfunktioner göra sammanvägningar och se vad som är bästa sättet framåt.

I rapporten står det att ni räknar med att järnvägsunderhållet görs med tågvarning. Om metoden slopas får det bland annat “ekonomiska konsekvenser”. Vad menas med det?

– Tågoperatörerna köper tågtider i spår. Kan de inte använda dem, så betalar vi. Varje gång vi stoppar trafik finns det en finansiell påverkan. Men det är inte det som avgör vilken säkerhetsnivå vi ska ha.

”Har uppenbarligen inte lyckats”

Niklas förlorade sitt ben och hans liv kommer aldrig att vara detsamma. Vad har ni att säga till honom?

– Det finns inget mer fruktansvärt än att hamna i en sådan situation. Jag är djupt ödmjuk, det ska inte kunna ske. Vi tittar på var vi har brustit. Många gånger ser vi att det är många olika delar som fallerar.

Kevin omkom, 25 år gammal. Är det något du vill säga till hans anhöriga?

– Att stärka trafiksäkerheten när vi arbetar i spår är otroligt viktigt. När en sådan här olycka sker har vi uppenbarligen inte lyckats med det arbetet.

Ulrika Geeraedts är planeringsdirektör på Trafikverket. Hon sitter i ledningsgruppen och har på uppdrag av generaldirektören huvudansvaret för trafiksäkerhet på Trafikverket. I somras var hon tillförordnad generaldirektör.