Ordförandevalet: Bara en kandidat kvar

Inför valet av ordförande nästa vecka har medlemmarna nominerat tre personer. Nicklas Nilsson, ombudsman på förbundskontoret, Fredrik de Rooy, ombudsman region syd, och Ivy Salaris, ombudsman region väst.

När nomineringstiden gick ut den 21 september inledde valberedningen sitt arbete med att intervjua kandidaterna och ta fram sitt förslag. Men kort därefter stod det klart att både Fredrik de Rooy och Ivy Salaris dragit sig ur.

Valberedningens förslag till ny ordförande är därför Nicklas Nilsson.

– Jag har pratat med Nicklas redan innan sommaren, och han har presenterat sin programförklaring om vad han vill genomföra som ordförande, säger Malin Palm, som leder valberedningen.

Nicklas Nilsson har under hösten också besökt represetantskapsmötena i de olika regionerna för att möta medlemmar och diskutera sina idéer.

Vill ena förbundet

Fredrik de Rooy berättar att han till en början tackade ja till nomineringen från fastighetsbranschen i region syd – men att han senare valde att kliva åt sidan.

– Det var hedersamt att få frågan. Men när min branschorganisation valde att gå vidare och lägga sina röster på Nicklas Nilsson kände jag att det var bättre att jag avstod, säger han.

Han förklarar att beslutet grundades i en vilja att stärka förbundet och undvika splittring.

– Vi vill att Fastighets ska stå starkare och mer samlat. Eftersom Nicklas hade störst stöd kändes det klokt att backa. Vi tre nominerade har haft en dialog om det, säger Fredrik de Rooy.

Är det inte bra att det finns fler att välja på?

— Jo så är det givetvis. Men från mitt håll, när jag blev tillfrågad från en specifik bransch som känner mig ganska bra och när deras branschstyrelse sedan valde att gå vidare med Niklas Nilsson så kände jag att det är bättre att jag träder ifrån, säger Fredrik de Rooy.

– Just nu tänker jag inte så mycket på det utifrån att de självmant avsagt sig nomineringen, säger Malin Palm i valberedningen.

Ny möjlighet vid kongressen

Ivy Salaris berättar att hon valt att dra tillbaka sin kandidatur då hon helt och fullt står bakom Nicklas Nilsson.

– Han kommer bli en mycket bra ordförande. Jag står till förfogande i framtiden för ledningsuppdrag under förutsättning att medlemmarna vill ha mig.

Ivy Salaris var nominerad men ger istället sitt stöd till Nicklas Nilsson som ordförande.

Även Fredrik de Rooy ställer upp om han blir nominerad igen till kongressen. Då är det också fler positioner i ledningen som kan bli lediga. Men han har synpunkter på processen.

– Det skulle vara bra inför kongressen att alla kandidater har samma chans att kunna vara med på alla intervjuer. Det är viktigt att det är rättvist, annars blir det felaktiga fördelar för en kandidat.

Valet av ny ordförande sker på förbundsmötet nästa vecka. Då avgörs vem som ska leda Fastighets fram till kongressen i maj 2026. På kongressen prövas förtroendet för hela ledningen och valet görs av ordförande, andre ordförande och tredje ordförande.