Ob-sänkningen på S:t Görans pausas – slog hårdast mot undersköterskor

Artikeln i korthet S:t Görans sjukhus besparing på personalens ob-ersättning har pausats efter att cirka 20 anställda sagt upp sig i protest över orättvisa besparingar som drabbat undersköterskor hårdast.

Kevin Thompson, ordförande för Kommunal på sjukhuset, hotade säga upp avtalet om ob när han insåg att besparingen för undersköterskor var mycket större än för andra yrkesgrupper, vilket innebar en potentiell förlust på tusentals kronor.

En arbetsgrupp ska ta fram ett nytt poängsystem för ob-ersättning, som ska vara klart senast i september 2026. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På S:t Görans sjukhus har den stora besparingen på personalens ob-ersättning pausats efter att ett 20-tal personer sagt upp sig i protest. Men det var inte bara uppsägningarna som fick sjukhuset att reagera.

Nu berättar Kevin Thompson, lokal ordförande för Kommunal, att han hotade säga upp det lokala avtalet när han insåg att undersköterskorna förlorade mer än andra grupper.

– När jag såg resultatet blev det tydligt att våra medlemmar tog den största smällen. Vi trodde att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor skulle dela lika på besparingen.

S:t Görans sjukhus, Sveriges enda privata akutsjukhus, har samma kollektivavtal som regiondrivna sjukhus men ett eget sätt att räkna ob-ersättning: ett poängsystem som funnits i 25 år som ger en procent av lönen i stället för ett fast belopp i kronor.

Undersköterskor förlorar mest

Det är sänkningen av procenten och hur olika den slår som upprör personalen. Exempelvis skulle sjuksköterskornas sänkning av poängen som gäller på natten bli 0,01 procentenheter, medan undersköterskornas skulle bli 0,1 procent.

Det kan låta som en liten skillnad, men kan innebära att en undersköterska som ofta arbetar natt förlorar tusentals kronor mer än en sjuksköterska med samma schema.

På andra sjukhus finns det skillnader i ob mellan undersköterskor och sjuksköterskor, men det har inte funnits tidigare på S:t Göran.

Inför förhandlingarna talades det också om att se över läkarnas lokala avtal.

– Men där har inga förhandlingar ens inletts. Kommunals medlemmar fick stå för 80 procent av besparingen. Det var inte vad vi talat om. Detta måste göras om annars säger vi upp avtalet i sin helhet, säger Kevin Thompson som menar att det skulle leda till att ännu fler skulle säga upp sig.

Nytt ob-system

Ett nytt avtal ska vara klart senast i september 2026. Sjukhusets vd Gustaf Storm har avböjt intervju, men meddelar att en arbetsgrupp med representanter från sjukhuset, Kommunal och Vårdförbundet ska samla in förslag från personalen och ta fram ett nytt poängsystem tills dess.

Kevin Thompson deltar i gruppen och har redan nu ett mål han skulle vilja få igenom.

– Vi vill inte ha ett system som bygger på stora skillnader mellan yrkesgrupper. Det skapar en arbetsmiljö som är dålig för alla, säger han.