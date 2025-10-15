 Gå till innehållet
Kartellens man i hamnen del 3: Finns det fler ruttna äpplen?

Jonas häktas och hans fall tas till domstol. Samtidigt stängs flera stuvare av från sina jobb. Rolf och Peter känner sig misstänkliggjorda och baktalade. Vem tänker egentligen på deras säkerhet, på deras arbetsmiljö?

Arbetet Krim

Härvan sätter också ljus på en annan fråga – den om fenomenet med insiders på arbetsmarknaden – så kallade möjliggörare. Hur vanligt är det egentligen? Och har vi i Sverige varit naiva?

Podden har gjorts i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reporter är Anton Andersson, producent Clara Lowden. Tekniker Astrid Ankarcrona. Exekutiv producent är Lena Hennel och ansvarig utgivare Yonna Waltersson.

Anton Andersson, reporter
Sitter du på en bra historia eller en nyhet från arbetslivet? Tipsa gärna mig på 070-108 94 16 eller via mejl på anton.andersson@arbetet.se
