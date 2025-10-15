”Gör allt i er makt” – Kommunals ordförande uppmanar till protester mot uppsägningen av barnskötare  

Minskade barngrupper gör att Hammarö kommun drar ner på personal – och har då valt att säga upp alla barnskötare men behålla legitimerade förskollärare.

– De måste ha hål i huvudet för att göra på det här viset. Det här beslutet är både föraktfullt och respektlöst, säger Malin Ragnegård, ordförande i fackförbundet Kommunal som organiserar barnskötarna.

”Båda yrkesgrupperna behövs”

Malin Ragnegård menar att det är tydligt i både skollagen och läroplanen att båda yrkesgrupperna behövs och att de kompletterar varandra. Förskollärarna tar mer ansvar för pedagogiken och barnskötarna för omsorgen.

– Det gör Hammarös beslut omodernt. De går tillbaka i tiden och jag tycker att det är skamligt att behandla en viktig yrkesgrupp som barnskötarna så här.

Nu önskar Malin Ragnegård att kommuninvånarna går ihop och protesterar mot beslutet.

– Det vill jag uppmana alla barnskötare och alla i kommunen som inser vikten av barnskötare. Man vet inte heller vilken yrkesgrupp kommunen vill ta bort härnäst – så gör allt i er makt för att kommunen ska backa!

Ett val nästa år

Politikerna är folkvalda, och det är ett val nästa år, konstaterar Malin Ragnegård, då är det ett bra läge att visa vad man tycker och sätta press som medborgare:

– Jag hoppas att det blir protester och en stor uppslutning. Att man visar att man inte tycker att det här är acceptabelt.

Var fjärde anställd som blev uppsagd inom välfärden 2024 var en barnskötare – Hammarö säger nu upp hela yrkesgruppen. Är barnskötare ett yrke på utdöende?

– Nej, jag trodde att vi hade kommit över den diskussionen. Barnskötarna har ju kommit in i både skollagen och läroplanen och Kommunal driver frågan om yrkestitel för barnskötare för att uppvärdera yrket. Jag hoppas verkligen att Hammarö är ett dåligt exempel och inte en trend.

Kortsiktigt beslut

Malin Ragnegård ser beslutet som väldigt kortsiktigt:

– Vem vet hur det ser ut med demografi och barnafödande om fem år? Hur ska de då få ihop återanställningar?