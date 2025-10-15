Det norska företaget polisanmäls för att bryta mot svensk ellagstiftning.

Detta då företaget vare sig är registrerat i Sverige eller har en svensk auktorisation, därutöver är montörerna inte registrerade i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

David Fernhed som är ombudsman för Elektrikerförbundet i Kalmar, berättar att han har träffat de norska arbetarna och även varit i kontakt med deras chef.

– Elektrikerna sa att de är hitkörda för att jobba, och kan inte bara åka hem. Chefen var på semester i Frankrike, men han var inte sugen på att vara neutral i den här konflikten.

”Ganska anmärkningsvärt tycker jag”

Tesla har haft svårt att få någon elfirma att ta på sig uppgiften att sköta elinstallationerna i den nya verkstaden i Kalmar.

– Över en handfull lokala firmor har hört av sig till oss om Teslas förfrågningar. Det är ju så himla trökigt att man lyckas få bort de lokala och istället tar in strejkbrytare från utlandet. Det är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Istället för att bara skriva på ett avtal och följa det som det brukar vara så betalar man hellre folk från Norge betydligt mer för att bryta strejken.

Tidningen söker det norska företaget för en kommentar.