Kampen för kortare ramtider har pågått i mer än 20 år. Nu sänks alltså den maximala tiden för en arbetsdag från nuvarande 13,5 timmar till 12 timmar. Ramtiden avgör hur lång en arbetsdag får vara med raster, uppehåll och pauser inräknat.

Förändringen börjar dock gälla först i januari 2027 i många fall. Det kan också ske tidigare, enligt Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog. Det beror på när tidtabeller och schemaläggning förhandlas.

– Vi hade velat nå längre när det gäller ramtiderna. Men det här är ett första bra steg. Vi är glada att vi har brutit igenom där för första gången sedan avtalet kom till, säger Johan Ingleskog.

Besviken på att det dröjer

Arne Saand, bussförare och huvudskyddsombud i Södertälje ville ha ännu kortare. Att standarden ska vara åtta timmar arbete, åtta timmar fritid och åtta timmar vila:

– Men 12 timmar är ett steg i rätt riktning. Jag är besviken på att vi ska vänta ett helt år på detta, kroppen kommer slitas ännu mer på den tiden, säger han och fortsätter:

– De som jobbar deltid blir säkert glada för att få övertidsersättning, de har känt sig lurade.

Arne Saand, bussförare.

”Man får vara glad för det lilla”

Att ramtiden sänks glädjer bussföraren Mikael Andersson i Linköping. Han tror att både personal och arbetsgivare vinner på det.

– Det blir nog bara till det bättre. Vi får garanterat bättre arbetstider och arbetsgivaren lär förhoppningsvis få lite nöjdare och gladare förare.

Samtidigt finns en viss besvikelse. Mikael Andersson hade önskat en sänkning till tio timmar av ramtiden, och tycker att det är synd att det börjar gälla först om över ett år.

– Det är klart, jag hade hoppats att det skulle träda i kraft med en gång. Det är lite synd förstås, man tycker ju att vad de förhandlat fram nu ska gälla nu. Men man får vara glad för det lilla, säger han.

Mikael Andersson, bussförare och facklig företrädare, Linköping.

Else-Marie Mbye, bussförare i Kungsbacka, säger att arbetet måste bli mer attraktivt för bussförare så att det går att kombinera familjeliv och arbete.

– Då är det bra att ramtiden minskas. Och att de som arbetar deltid får en extra ersättning när de jobbar mertid. Det är också bra att mer av arbetstiden blir schemalagd med en fast lista som gör att man kan planera sin vardag och må bättre.

Else-Marie Mbye, bussförare

100 kronor mer för övertid

Lönerna ökar med mellan 899 och 992 kronor i det nya avtalet mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges Bussföretag. Bussförare går på så kallade tarifflöner, fasta löner utifrån erfarenhet och befattning.

Nästa års ökar löner ytterligare med mellan 898 kronor och 991 kronor beroende på vilken lönegrupp man tillhör.

Avtalet berör cirka 23 000 anställda i 230 bussföretag runt om i landet.

”Vi har efter långa förhandlingar hittat både branschanpassade och balanserade lösningar inom ramen för märket. Bland annat får bussföretagen ökad flexibilitet genom ett nytt schemaläggningsalternativ samt att vi kunnat tillgodose Kommunals önskemål om sänkt ramtid”, säger Linn Sidén, förhandlingschef, Sveriges Bussföretag, i ett pressmeddelande.

Extra avsättning till tjänstepension

Precis som i andra avtal försvinner också mertidsersättningen. Deltidsanställda ska också få övertidsersättning. Det börjar gälla den 1 oktober 2026. Det betyder cirka 100 kronor mer i timmen för en deltidsanställd som jobbar över.

Kommunals Johan Ingelskog framhåller också att man för första gången i förhandlingar med företrädare som tillhör Svenskt Näringsliv fått igenom extra avsättning till tjänstepensionen, med 0,2 procent.

Det gör att både löner och ersättningar i år ökar med 3,1 procent, inte 3,4 procent som i år är det så kallade märket för löneökningar. Märket är det som fack och arbetsgivare inom industrin förhandlade fram i våras.