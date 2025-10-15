 Gå till innehållet
Banarbetarnas ”nära-döden-upplevelser” – kastar sig undan tågen i sista stund

Banarbetare som inte märker tåg som skenar i 140 kilometers fart. Som tvingas kasta sig undan i sista stund. Eller fortsätter jobba trots att lokförare tutar och blinkar. Spårpersonal har varit nära att bli påkörda 151 gånger sedan 2016. Här listar vi några av de allvarligaste händelserna.

Granskning
Karta över Sverige med farosymboler på regioner, framför en snötäckt järnväg där arbetare i orange kläder underhåller spåren.

I vår granskning har vi hittat ett stort antal fall där banarbetare som arbetat med tågvarning varit nära att bli påkörda. Bild: Johan Nilsson/TT

Fyra arbetare i orange skyddskläder arbetar vid järnvägsspår bredvid en grå byggnad under dagen.

Banarbetarna som röjde sly i Lund jobbade med tågvarning trots att sikten på platsen var för dålig. Efter Trafikverkets stickkontroll stoppades arbetet. Bild: Trafikverket

Järnvägsspår i snö med en signal som visar rött.

Enligt Trafikverkets olycksutredning om Peuravaara ökade risken eftersom banarbetaren som befann sig i spåret var skymd bakom ett elskåp. Bild: Trafikverket

Två järnvägsspår löper parallellt bredvid en smal stig, med elstolpar, molnig himmel och graffiti på en byggnad. En röd skylt syns till vänster.

Vid tillbudet mellan Läggesta och Nykvarn hoppade banarbetaren undan så sent att lokföraren inte visste om personen blivit påkörd eller inte. Bild: Trafikverket

