Malmö, april 2025. 25-årige banarbetaren Kevin Calmernäs blir påkörd av ett Öresundståg och omkommer. En annan skadas allvarligt. Båda var inhyrda banarbetare hos Infranord. Männen befann sig i ett trafikerat spår. Enligt den överlevande skulle de kontrollera en växel som senare skulle repareras.

Solna, juni 2010. En 29-årig eltekniker blir påkörd av ett tåg och avlider, en annan skadas allvarligt. Elteknikern som avlider ska löda fast elektriska anslutningar till en järnvägsräls medan kollegorna i arbetslaget ska varna för tåg. Männen arbetade inte formellt med tågvarning och hade inte gjort någon riskbedömning för arbetet.

Linghem, februari 2010. En 58-årig banarbetare från Strukton Rail blir påkörd av ett X2000-tåg och avlider. Tillsammans med en kollega ska han snöröja en spårväxel utanför Linköping. Männen har inte gjort någon säkerhetsplanering, men har en tyst överenskommelse om att den ena agerar tågvarnare medan den andra arbetar. När kollegan ska värma några stag i växeln utgår han från att den andra håller utkik efter tåg. Plötsligt ser han ett tåg komma och hoppar ur spåret. Kollegan har då blivit påkörd av tåget som kom i en hastighet på 120–130 kilometer i timmen.

Ytterligare en allvarlig olycka inträffar i Markaryd, maj 2016. Två banarbetare anställda på Infranord ska slipa en spårväxel. Den ena mannen slipar, den andra håller utkik efter tåg. Männen har inte gjort någon riskbedömning för att arbeta med tågvarning. När personen som spanar efter tåg böjer sig ned för att undersöka spårväxeln kommer ett tåg i 100 kilometer i timmen. Lokföraren bromsar och får ner hastigheten till 80 kilometer i timmen när männen träffas av tåget. Båda överlever men den ene banarbetaren skadas allvarligt.