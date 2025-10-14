Truckar nästa steg när facket trappar upp konflikten mot Tesla

Artikeln i korthet IF Metall har strejkat mot Tesla i nästan två år för att få företaget att teckna kollektivavtal med sina anställda, vilket har resulterat i att andra fackförbund har anslutit sig med sympatiåtgärder.

Från och med den 15 oktober stoppas allt arbete som truckföretaget Linde Material Handling utför åt Teslas svenska dotterbolag, vilket innebär att Tesla inte får service eller reparationer av sina truckar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I snart två år har IF Metall strejkat mot elbilstillverkaren Tesla, eftersom företaget inte tecknat kollektivavtal med sina anställda.

Efterhand har flera andra fackförbund anslutit till strejken med sympatiåtgärder för att öka pressen på Tesla.

Nu trappas konflikten upp ytterligare – från och med onsdag 15 oktober stoppas allt arbete som truckföretaget Linde Material Handling utför åt Teslas svenska dotterbolag TM Sweden.

”Många bäckar små”

Det handlar bland annat om all service, underhåll och reparation av truckar som Tesla använder i sina verksamheter.

– Det handlar om många bäckar små. Det här stoppar allt Linde gör åt Tesla. Alltså inte bara hos dem, utan oavsett var arbetet sker. Så om Tesla får problem med en truck så kommer de inte få den reparerad eller servad, säger Simon Petersson, avtalssekreterare på IF Metall, till Dagens Arbete.

Blockaden av Lindes arbete är en del av IF Metalls taktik att göra det svårare för Tesla att bedriva sin verksamhet – och få dem att känna sig tvungna att komma till förhandlingsbordet.

Statliga Medlingsinstitutet har haft i uppdrag att hjälpa facket och Tesla att komma överens, men i september gav de upp och avslutade ärendet.

Därefter har konflikten intensifierats, och flera sympatiåtgärder har utökats – bland annat från fackförbunden Elektrikerna, Seko och ST.