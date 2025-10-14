Det var under måndagseftermiddagen som personalen på Gotlandssnus i Roma på Gotland fick beskedet att Swedish Match vill lägga ner snusfabriken och flytta produktionen till företagets anläggning Kungälv.

– Det blev en liten chock bland de flesta, säger Jeanette Pettersson, ledamot i Livsklubbens styrelse på Gotlandssnus.

Hur är stämningen bland kollegorna nu?

– Den är tung. Riktigt, riktigt tung. Det är en väldigt tryckt stämning här.

Får personalen flytta med?

Swedish Match har i dagsläget produktionsanläggningar i Göteborg, Kungälv och på Gotland, men efter en ”strategisk översyn” har företaget landat i att lägga ner snusfabriken på Gotland.

Totalt berörs ett 60-tal personer och fackliga förhandlingar har inletts. En av frågorna att reda ut handlar om möjligheterna för personal att flytta med till Kungälv.

Jeanette Pettersson, som jobbat på Gotlandssnus sedan 2019, är för egen del inte särskilt orolig för framtiden.

– Jag fyller 62 år, så för min personliga del är den biten rätt lugn. Men vi har ju en väldigt låg medelålder här i fabriken, och jag känner jättemycket med dem. Det är ju närmare 60 personer som ska gå ut i arbetslöshet på Gotland. Det finns väl kanske någon enstaka som kan tänka sig att flytta med om de får erbjudande, men det är ju inte bara att flytta, säger Jeanette Pettersson.