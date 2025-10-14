Finansministerns budgetpromenad visar att hösten är här, svansföringen var hög och nu skulle alla få. Men det gällde inte alla. För Sveriges arbetslösa blir det ännu tuffare.

De senaste åren har vi sett hur en svag byggsektor och inbromsning i industrin lett till att många av våra kamrater fått gå från trygga jobb till arbetslöshet.

När bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken behövts som mest, har regeringen skurit ner på stödet till byggande, minskat de statliga satsningarna på infrastrukturen och sänkt a-kassan.

Den av regeringen förda politiken, mitt i brinnande kris på 2000-talets tuffaste arbetsmarknad, är att stå passiv och hoppas att konjunkturen ska vända upp och rädda dem.

Samtidigt väljer man att ge de arbetslösa skulden för att de blivit just arbetslösa. De menar är att det är ditt eget fel att just du blivit arbetslös och därför ska du skuldbeläggas och straffas.

Om det saknas arbete så spelar det ingen roll hur mycket du än rycker upp dig.

Att straffa arbetslösa när arbetslösheten nästan är 10 procent är lika dumt som att straffa hemförsäkringskunder som blir drabbade av inbrott.

”Sluta skyll på dem som förlorat jobbet”

Samtidigt fortsätter skattesänkningarna. Regeringen tar från våra arbetskamrater som fått gå från jobbet till arbetslöshet och ger till oss som har lyckan att ha ett arbete att gå till.

Målet verkar vara att nå EU:s högsta arbetslöshet och sämsta arbetslöshetsförsäkring.

Rimligt är att regeringen tar ansvar för den arbetslöshet som de varit med och skapat.

Sluta skyll på dem som förlorat jobbet.

Men vi kan inte låta det stoppa oss från att fortsätta arbetet med att förbättra även arbetslivets villkor.

När vi och LO de senaste månaderna gjort utspel kring behovet av arbetstidsförkortning har vi i vissa fall möts av motfrågan ”vem ska betala”?

Vårt arbete finansierar arbetstidsförkortningen

I min förra ledare pekade jag på hur parterna historiskt, genom avtalsförhandlingar löst arbetstidsfrågan inom ramen för kollektivavtalsförhandlingarna.

LO-utredarna visar i sin rapport Arbetstidsförkortning, Produktivitet och Sysselsättning hur kortare arbetstid ökar produktiviteten men att det uppstår en mellanskillnad mellan arbetstidssänkningen och produktivitetsökningen.

Det enkla, och ärliga svaret är att det i slutändan är vårt arbete och värdet det skapar, som finansierar arbetstidsförkortningen, på samma sätt som när åttatimmarsdagen infördes.

Jag vill också ta tillfället i akt och formellt välkomna Johnny Petré som Installatörsföretagens nya vd.

Efter att ha fått lära känna Johnny under hans tid som ordförande i IN vet jag att han har ett brinnande engagemang för branschen, och att vi trots våra olika roller och prioriteringar kommer hitta många områden att samarbeta inom.