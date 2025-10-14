 Gå till innehållet
Stor insats: Säkerheten vid fasta maskiner inspekteras

Arbete vid stationära maskiner är riskfyllt och leder varje år till många arbetsolyckor. Under hösten har Arbetsmiljöverket inspekterat omkring 1 500 arbetsställen i tillverkningsindustrin med fokus på sådana maskiner.

Nyheter
En person som arbetar med pralinproduktion i fabrik.

Arbetsmiljöverket ska undersöka arbetet på 1 500 industrier. (Bilden är en genrebild och fabriken har inget med artikeln att göra) Bild: Shutterstock

Att arbeta vid stationära maskiner är inte riskfritt.

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsskaderapport var stationära maskiner den yttre faktorn vid 4,5 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro förra året.

Det motsvarar drygt 1 750 olyckor.

Många olyckor vid start och stopp

Olyckorna handlar ofta om att arbetstagare kommit i kontakt med rörliga delar, exempelvis kugghjul, remmar och robotarmar.

En bidragande orsak kan vara att arbetstagare har saknat tillräcklig kunskap och förståelse för hur maskinerna fungerar.

Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning

Dessa olyckor sker inte sällan i samband med underhåll och service, eller att det uppstått ett fel som en arbetstagare ska rätta till.

– Det finns flera olika anledningar till att olyckor sker. Vi vet till exempel att många olyckor sker i samband med start och stopp av maskinerna. En bidragande orsak kan vara att arbetstagare har saknat tillräcklig kunskap och förståelse för hur maskinerna fungerar, vilket kan tyda på brister i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, i ett pressmeddelande.

Stor inspektionsinsats

Under hösten har Arbetsmiljöverket genomfört en informations- och inspektionsinsats med fokus på just stationära maskiner.

I maj skickade myndigheten ut brev till cirka 5 100 arbetsställen i tillverkningsindustrin, däribland livsmedelsindustri, varav cirka 1 500 har kontaktats för inspektion.

Under inspektionerna tittade Arbetsmiljöverket bland annat på arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper och instruktioner om hur maskinerna fungerar.

Resultatet av inspektionsinsatsen kommer att presenteras den 24 oktober.

