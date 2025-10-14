08.42 larmades Sjö- och flygräddningscentralen om att en man ur besättningen fallit överbord från ett brittiskt handelsfartyg utanför Skelleftehamn En stor räddningsinsats sattes in för att försöka hitta och få upp mannen ur vattnet.

– Insatsen innefattar många resurser. Vi har både räddningshelikopter, lotsbåt och räddningsenheter från Sjöräddningssällskapet ute. Vi får också hjälp från flera andra båtar som befann sig i området, säger Björn Alverfeldt, presskommunikatör vid Sjöfartsverket.

Räddningsinsatsen sökte av ett stort område runt fartyget, men strax före klockan 11 på förmiddagen hade inte någon människa hittats.

– Vi fortsätter att leta. Så länge vi bedömer att det finns utsikter att hitta en människa vid liv pågår vår insats. Därefter övergår det till ett polisärende.

Ingen hittad – insatsen avslutad

Fartyget heter World Prize och är ett handelsfartyg från Storbritannien. Vad fartyget handlar med eller vad de har för ärende i Sverige är inte känt.

Vid 11-tiden meddelade Sjöfartsverket att sökinsatsen avslutats.

– Man har bedömt att man sökt igenom området väl och inte påträffat personen, därför övergår ärendet nu i en polisiär insats. Vi bedömer att vi inte hittar någon vid ytan helt enkelt, säger Björn Alverfeldt.

Efter händelsen har polisen upprättat en anmälan om brott mot arbetsmiljölagen.

Mannen, som är hemmahörande i ett utomeuropeiskt land, saknas fortfarande och polisen kommer att dyka på platsen under onsdagen.