Varför bryr vi oss mer om pensionssystemet än om pensionärer?

7 av 10 arbetare oroar sig för pensionen. Det visar en undersökning beställd av LO. Pensionerna är låga, pensionsåldern har höjts och arbetare i Sverige i dag får inte ut i närheten av de 60 procent som utlovades när systemet infördes.

Inte konstigt att fler känner stress över ork och ekonomi.

Gas och broms

Pensionssystemet är i dag uppbyggt så det reglerar sig självt. En garanterat god pension är alltså villkorad till att ekonomin går bra. Annars kickar den så kallade bromsen in och stoppar pengaflödet in i systemet.



För att balansera bromsen infördes nyligen en så kallad ”gas” – ett tillägg som ska fylla på systemet i goda tider. Men ribban sattes så högt att den sällan slår till.

Både politiker och opinionsbildare oroar sig för risken att pensionerna kan komma att äta upp för stor del av pengakakan om man börjar pilla i det.

De åtta riksdagspartierna i pensionsgruppen svarade med att höja ribban så högt att de själva får bestämma över pengarna i stället för att behöva betala ut dem i form av pension till den arbetande befolkningen.

Uppmanas att jobba längre

Men det många glömmer är att systemet också byggde på tron och löftet om pensioner det går att i alla fall överleva på. Så blev det inte.

Betydligt lägre än de 60 procent som sas vara målet när pensionsgruppen bildades, faktiskt. Lösningen? Jobba längre och få mer.

Men för många människor är jobb efter 67 inte ett alternativ. Tvärtom kämpar alltför många redan idag med att orka hela vägen dit.

Numera består pensionsgruppen av samtliga åtta riksdagspartier. Samtliga åtta är alltså med och fattar besluten och samtliga är ansvariga för dess utfall.

Pensionsfrågan skrämmer högern

Och långt ifrån alla tycker att låga pensioner för arbetare är ett problem. Majoriteten av dessa åtta partier är regelrätta högerpartier, och det drag som förenar alla högerpartiet är att de är ”okej med ojämlikhet”.

Den så kallade gasen väcker den gamla frågan till liv igen: vad är egentligen en rimlig pension, och varför ska vissa yrkesliv räknas som mer värda än andra?

Pensionerna kan alltså komma att bli en politisk fråga igen – och det skrämmer så klart skiten ur högern. De riskerar ju att förlora kontrollen över systemet.

Men rättvisa kostar och de flesta svenskar tycker nog ändå att den som arbetat och gjort rätt för sig faktiskt förtjänar att till exempel kunna handla riktig mat och bo kvar i sitt hem.

Låga pensioner inte ett alternativ

Sanningen är dock den att det med pensionsgruppen råder politisk samsyn i Sverige att låga arbetarpensioner är bra. Hur kan det vara så? Hur kan progressiva partier, inte minst V och S, tycka detta är ok?

Med dagens pensionssystem är budskapet tydligt: man kan inte räkna med en värdig pension efter ett helt yrkesliv i Sverige.

På frågan om man ska kunna det svarar alltså samtliga åtta riksdagspartier nej. I alla falla så länge de genom pensionsgruppen upprätthåller ett system som hellre skyddar pensionssystemet än pensionerna.

För LO:s del är låga pensioner för arbetare inget alternativ. Pensionssystemet vi har idag står i vägen för förändring och förbättring. De partier som säger sig stå på löntagarnas sida bör rimligtvis ta efter.