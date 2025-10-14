”Kan leda till fler papperslösa städare” – Almega och Fastighets kritiska till höjda lönekravet

Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Regeringen har beslutat att höja lönekravet för arbetstillstånd i Sverige till 90 procent av medianlönen, vilket innebär att minst 33 390 kronor i månaden krävs från juni 2026.

Arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen anser att lönekravet är för högt för städbranschen och vill att lönenivåerna bör baseras på kollektivavtalen istället.

Det finns oro för att den nya lagstiftningen kan leda till fler papperslösa arbetare. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I dag måste man tjäna 80 procent av den svenska medianlönen, 29 680 kronor, för att kunna få ett arbetstillstånd i Sverige. Men nu har regeringen beslutat att höja lönekravet, till 90 procent av medianlönen.

Det betyder att man från och med den 1 juni 2026 måste ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden för att kunna få arbetstillstånd i Sverige. Lägstalönen i städavtalet är på 27 968 kronor och lite högre från och med 1 juni nästa år.

Hade gärna sett annan lösning

Arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen tycker att regeringens höjning av lönekravet varken gör till eller från för medlemsföretagen i städbranschen.

Hannes Sjöberg, Näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen

— Vi hade gärna sett en annan lösning på arbetskraftsinvandringen. Oavsett om lönegolvet ligger på 80 procent eller 90 procent av medianlönen är det för högt för städbranschen, säger Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Migrationsverket har tidigare föreslagit att vissa bristyrken, däribland städare, skulle undantas från lönekravet. Men så blir det inte har regeringen bestämt.

Däremot ska regeringen få mandat att vid behov kunna göra vissa undantag.

”Arbetsmarknadens parter sätter lönerna”

Men Almega Serviceföretagen hade hellre sett ett lönegolv som motsvarar lönenivåerna i kollektivavtalen.

— Då kan man ha olika lönegolv i olika branscher, med ett högre golv för exempelvis ingenjörer och ett lägre för städare, säger Hannes Sjöberg.

Han menar att det var rimligt att höja lönekravet när det låg på 13 000 kronor, som det gjorde före 1 november 2023. Men han understryker att det är arbetsmarknadens parter som ska sätta lönerna på svensk arbetsmarknad.

— Här frångår regeringen den svenska modellen på ett sätt som vi tycker är olyckligt, säger Hannes Sjöberg.

Fastighets varnar för oseriösa arbetsgivare

Joakim Oscarsson, Fastighets.

Även Fastighets anser att det är lönenivåerna i kollektivavtalet ska gälla.

— Det viktiga är att man garanteras att få den lönen man blivit lovad, så att inga människor från andra länder blir utnyttjade. Sedan är det kollektivavtalet och dess lönenivåer som ska gälla i Sverige. Den linjen har vi haft hela tiden, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets.

Han ser nu en risk för att fler människor som kommer till Sverige för att arbeta kan bli lurade. De kan ha oturen att råka på en oseriös arbetsgivare och tvingas betala tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren för hyra och annat.

— Vi vet att det här redan sker i dag, säger Joakim Oscarsson.

”Antalet papperslösa kan snarare öka”

Hannes Sjöberg konstaterar att det inte är någon hemlighet att städbranschen är utsatt för arbetslivskriminalitet.

— Men vår bild är att det då handlar om företag som tar in svart arbetskraft, inte om seriösa företag som använder sig av arbetskraftsinvandring. De måste klara byråkratin för att få arbetstillstånd, vilket i sig är en krånglig process.

Han tror att företagen som använder svart arbetskraft lär fortsätta med det.

— Det är inget som den här lagstiftningen ändrar på. Antalet papperslösa kan snarare öka för att de som inte får arbetstillstånd går under jorden och börjar arbeta på svarta arbetsmarknaden i stället för att åka tillbaka till sina hemländer, säger Hannes Sjöberg.

Nya lönekravet Det nya lönekravet motsvarar 90 procent av medianlönen, vilket motsvarar 33 390 kronor i månaden. Det nya lönekravet för att kunna få arbetstillstånd i Sverige börjar gälla 1 juni 2026. I Fastighets städavtal är lägstalönen 27 968 kronor. (Från 1 juni 2026, 28 805 kronor.) Migrationsverket föreslog en lista med 152 bristyrken som skulle kunna undantas från det skärpta lönekravet, däribland städare. Men regeringen har beslutat att inte införa en sådan undantagslista. Fram tills det nya lönekravet börjar gälla ligger kravet på 80 procent av medianlönen. Det motsvarar i oktober 2025 29 680 kronor. Ett tidigare förslag i Tidöavtalet var att lönekravet skulle höjas till hundra procent av medianlönen, (37 100 kronor). Men efter kritik sänkte regeringen det något. Läs mer