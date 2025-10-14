Artikeln i korthet Barnskötarna i Hammarö kommun fick plötsligt besked om att deras yrkesgrupp ska avskaffas.

Kommunen prioriterar legitimerade förskollärare när de stänger ner avdelningar, vilket innebär att cirka 40 barnskötare riskerar att bli uppsagda.

Fackliga representanter och barnskötare anser att beslutet är orättvist och att erfarenhet borde väga lika tungt som legitimation, vilket skapar oro bland de som nu står inför osäkerhet om sin framtid. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Beskedet kom lika oväntat som brutalt för barnskötarna i Hammarö kommun. I går fick de ett mejl om ett informationsmöte. I dag fick de höra att deras yrkesgrupp inte ska finnas kvar i kommunen som bara vill ha legitimerade förskollärare anställda.

– Många började gråta och blev väldigt, väldigt ledsna. Vi gör samma arbete som förskollärarna och sen får vi höra att vi inte duger. Det känns väldigt tufft, säger barnskötaren Jennie Lindberg.

Kommunal: ”Respektlöst”

Facket Kommunals ordförande Malin Ragnegård kallar beslutet både föraktfullt och respektlöst:

– Att en kommun på eget bevåg beslutar sig för att utradera en hel yrkesgrupp är väldigt illa. De måste ha hål i huvudet för att göra på det här viset.

”Jag uppmanar alla barnskötare och egentligen alla i kommunen att protestera” säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

”Jag är så förbannad”

Bakgrunden till beslutet är mindre barnkullar och att kommunen prioriterar att endast behålla legitimerad personal när de skär ner i bemanningen.

– Det är ett 40-tal barnskötare som får gå på ett bräde. Jag är så förbannad. Att enbart mäta personal med legitimation ger en falsk bild av kvalitet, säger Karin Bäckman, facklig företrädare för Kommunal i Hammarö.

Jesper Malgerud (S) är ordförande i kommunens bildningsnämnd. Han säger att politiken fattat två beslut: att stänga 11 avdelningar på kommunens förskolor, och att storleken på barngrupperna inte ska öka. Vilka som ska sägas upp har förvaltningen gått vidare med.

Är det ett bra beslut att säga upp alla barnskötare?

– Från politiken har vi varken sagt bu eller bä, vi har inte tagit ställning till vilka som ska sägas upp.

Men vad säger du? I förra valet framhöll du din arbetarbakgrund och LO-koppling när du ville bli vald. Hur rimmar det med det här beslutet?

– Nu är jag i min roll som politiker, det är allt jag vill säga.

Förvaltningschef Pernilla Engqvist Widegren ser beslutet att ta bort alla barnskötare från förskolan som ett led i ett arbete som pågått länge.

– Vi har 85 procent förskollärare redan i dag och det är deras legitimation och utbildning vi vill ha fortsättningsvis.

Behöver ni inte barnskötarnas kunskap och erfarenhet längre?

– Vi har behövt deras kunskap men vi tror inte att vi förlorar något på att låta förskollärarna sköta också deras arbete. Tre och ett halvt år på högskolan är värdefullt, också för våra barn, säger Pernilla Engqvist Widegren.

Många med lång erfarenhet

Jennie Lindberg säger det som många av hennes barnskötarkollegor uttryckte både under informationsträffen och efteråt:

– Det känns väldigt orättvist med ett varsel som bara ska gälla en yrkesgrupp. Att en ny legitimation ska väga tyngre än 20 års erfarenhet i yrket. Att vi inte är välkomna längre. Att de inte tycker att vi behövs.

Många av barnskötarna har lång erfarenhet. En av dem som jobbat skulle fira 40 år inom förskolan i Hammarö vid årsskiftet. Nu väntar omplaceringsutredningar och pensionslösningar innan ett eventuellt uppsägningspapper blir verklighet.

– Det är ju lågkonjunktur och det är lätt att få lite panik för hur allt ska bli. Ska jag nu utbilda mig till något annat eller vad? Det känns svårt att byta yrke i de här tiderna, säger Jennie Lindberg.

Bland de 40 finns framför allt barnskötare, men också barnbiträden och olegitimerade förskollärare.

Kommunals ordförande uppmanar till protester

Kommunals Malin Ragnegård uppmanar Hammaröborna att protestera mot kommunens folkvalda politiker:

– Jag uppmanar alla barnskötare och egentligen alla i kommunen att protestera. Man vet inte heller vilken yrkesgrupp kommunen vill ta bort härnäst – så gör allt i er makt för att kommunen ska backa! Visa att det här inte är acceptabelt, säger Malin Ragnegård. ­