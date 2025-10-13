Hon tänker ofta på hur hennes sons liv tog slut.

Kristin Jakobsson föreställer hur det var att vara instängd i grävmaskinen, som plötsligt sjunker ner i den sex meter djupa tjärnen och välter så att hytten hamnar under isen. Hur det på en sekund måste ha blivit becksvart medan iskallt dyvatten forsar in. Hur han kämpar och tar sig ur hytten.

– Vår Hampus blev levande begravd.

Gick genom isen

Hampus Jakobsson och barndomsvännen som han jobbade med, hade fått i uppdrag att göra en vinterväg vid Snöstarrmyren, nio mil från Örnsköldsvik.

Hampus Jakobsson hade kört grävmaskinen över en myr, medan vännen körde skoter framför. När vännen kommit en bit in i skogen märkte han att grävmaskinen inte längre fanns bakom honom.

Han körde tillbaka till myren och såg att endast bommen på fordonet stack upp. Grävmaskinen med hans vän hade gått genom isen.

Räddningstjänsten kallades ut och genomförde dykningar, och dagen efter hittades 23-åriga Hampus Jakobsson i vattnet, några meter bort från grävmaskinen.

I december har det gått två år.

Döms för arbetsmiljöbrott

Nu döms företagaren, som gav Hampus Jakobsson uppdraget, för arbetsmiljöbrott. Han döms till villkorlig dom för vållande till annans död. Företagaren ska även betala skadestånd på totalt runt 340 000 kronor till Hampus Jakobssons anhöriga.

Skogsbolaget han driver ska betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.

Olycksplatsen fotad från ovan.

Det var skogsjätten SCA som hade beställt vintervägen av det mindre skogsbolaget. Skogsbolaget hade i sin tur anlitat Hampus Jakobsson och hans väns företag för själva utförandet.

Enligt åklagaren ska Hampus Jakobsson och hans vän betraktas som inhyrd personal hos skogsbolaget, som stod för förberedelser och arbetsledning.

Tingsrätten går på åklagarens linje och tycker bland annat att det faktum att företagaren inte hade uppgett för SCA att han anlitat underentreprenörer, tyder på att han räknade dem som inhyrd arbetskraft.

I och med det har företagaren haft arbetsmiljöansvaret och tingsrätten drar slutsatsen att han har varit oaktsam när det gäller den riskbedömning och riskanalys han genomfört. Tjärnen skulle på något sätt ha behövts märkas ut med pinnar, staket eller vimplar, konstaterar tingsrätten.

”Fick betala ett högt pris”

Om dessa åtgärder hade vidtagits hade Hampus Jakobssons död med stor sannolikhet kunnat undvikas, enligt tingsrätten, som därför dömer företagaren för vållande till annans död.

– Hampus liv togs ifrån honom då han drunknade i tjärnen. Han fick betala ett högt pris för denna ”viskningslek” där arbetet delegerades i alltför många led, säger Kristin Jakobsson.

Hon och familjen är kritiska mot det slarv som de långa underentreprenörsleden har orsakat, enligt dem.

Denna bild togs vid juletid 2022. Mamma Kristin, lillasyster Hanna, pappa Peter och storebror Hampus. Det var sista julen vi fick tillsammans, säger Kristin.

Mamman tänker ofta på skräcken och paniken som hennes son måste ha känt.

– Om jag ändå kunde ta bort det där sista vår älskade Hampus var med om, säger Kristin Jakobsson.