KD svänger – öppnar för slopat karensavdrag

Artikeln i korthet Kristdemokraternas ledare, Ebba Busch, öppnar för att se över karensavdraget, vilket skiljer sig från partiets ståndpunkt i förra valet.

Ett slopat karensavdrag är ett av Socialdemokraternas tydligaste krav inför valrörelsen. I partiets skuggbudget för 2026 var reformen en av huvudpunkterna.

Under söndagens partiledardebatt i SVT skulle Magdalena Andersson (S) debattera frågan i en duell med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som tidigare stått bakom avdraget.

Men det hela föll platt när Busch oväntat meddelade att hon inte är ”tvärt emot” ett avskaffande.

– Jag tycker att det här är ett sådant förslag som förtjänar att man tittar vidare på, sa hon.

Det här är karensavdraget När du är sjuk och måste vara hemma från jobbet så är grundprincipen att du får sjuklön istället för din vanliga lön. Sjuklönen motsvarar ungefär 80 procent av lönen. Den första dagen du är sjuk får du dock ingen sjuklön. I stället görs ett karensavdrag, en summa motsvarande 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig jobbvecka. Karensavdraget storlek kan skilja sig beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av och dina anställningsvillkor. Karensavdraget brukar beskrivas som en slags självrisk i sjukförsäkringen, och tanken är att det ska minska fusk och omotiverad sjukfrånvaro. Läs mer

Beskedet skiljer sig tydligt mot hur det lät från Kristdemokraterna inför förra valet, 2022:

”Vi tycker att karensavdraget i grunden är bra, och att det behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det”, svarade partiet i Arbetets valenkät då.

Kan bli en valfråga – även från höger

Med söndagens nya besked förflyttas balansen mellan blocken i frågan något.

Sedan tidigare är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att slopa karensen. Centerpartiet är emot.

Bland Tidöpartierna är Moderaterna och Liberalerna tydligt emot – medan Kristdemokraterna nu öppnar för att se över karensen.

”Kommer inte göra det”

Sverigedemokraterna har sedan tidigare gläntat på dörren för en förändring, och sagt att man bör undanta ”särskilt utsatta grupper” inom exempelvis förskola, sjukvård och omsorg.

Även om det finns olika viljor inom Tidösamarbetet så kommer regeringen inte lägga fram något sådant förslag – det slog statsminister Ulf Kristersson tydligt fast efter partiledardebatten på söndagskvällen.

– Vi kommer inte att göra det. Det prövade vi på 90-talet. Det var en otroligt dålig idé att ta bort det. Det kostade mycket pengar. Precis som hon (Ebba Busch reds. anm.) själv sa också. Det är extremt dyrt att göra det. Det ökar sjukfrånvaro och leder till allvarliga problem, sa Kristersson till Göteborgsposten.

Men enligt Jimmie Åkesson (SD) är det möjligt att karensavdraget kommer bli en valfråga.

– Det är ingenting vi har förhandlat och ingenting vi kommer att förhandla den här mandatperioden heller men jag utesluter inte alls att det finns partier som kommer att gå till val på det. Sen får väl styrkeförhållandena mellan partierna precis som vanligt avgöra vad man sen gör gemensamt, sa Åkesson till GP.