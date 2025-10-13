Omkring 350 personer samlades vid Clas Ohlsons stora butik i Insjön under kvällen för att manifestera mot butikjättens beslut att slopa lagerarbetarnas prestationslöner. Ett beslut som kan innebära att vissa lagerarbetare kommer få omkring 5 000 kronor mindre i månaden, enligt Handels.

25-åriga lagerarbetaren Johanna Östberg deltog i protesten och berättar att det varit en mycket pressad stämning på lagret sedan ledningen meddelade beslutet.

– Folk skriker och gråter, folk är oroliga. Det är bland annat en medarbetare som inte kommer kunna betala sina mediciner. Folk kommer förlora sina hus. Det här går inte, säger hon.

Johanna Östberg.

”Månaden går precis ihop”

En annan som drabbas är lagerarbetaren Maja Jansson, som är ordförande för den lokala fackklubben. Både hon och hennes sambo jobbar på lagret.

– Det kommer bli nästan 10 000 kronor mindre i plånboken varje månad. Jag har ett barn hemma, vi har lån, ibland går månaderna precis ihop som det är nu, säger hon.

Maja Jansson.

Det var den 1 oktober som butiksjättens ledning meddelade att de tänker slopa flera förmåner som lagerarbetarna har. Bland annat en så kallad prestationslön som baseras på hur det går för företaget och hur arbetsstyrkan presterar. I stället ska Handels kollektivavtal gälla.

Undersöker tvångsförhandling

Efter mötet vände sig Handels till LO-TCO Rättsskydd för att utreda om Clas Ohlsons agerande stred mot Lagen om anställningsskydd (LAS). Men Stefan Viknersson säger att de inte hittat stöd för det.

Nu utreder de i stället om Clas Ohlsons ledning kan ha brutit mot någon annan lag.

– Det vi undersöker nu är om vi kan tvinga dem till förhandlingsbordet för att förhindra att de genomför de här förändringarna. Målet är att i stället förhandla fram en gemensam lösning, säger han.

Stefan Viknersson.

Lagerarbetarna har fått ett nytt avtal som de måste skriva under senast 14 oktober – om de inte gör det hotar Clas Ohlson med uppsägning. Stefan Viknersson säger att de rekommenderar medlemmarna att skriva på avtalet, i väntan på att det eventuellt kan bli nya förhandlingar med bolagsledningen.

– Anledningen till det är att vårt huvudsyfte som fackförening är att se till att folk har en anställning, och vi kan inte garantera att man har det om man inte skriver på. Därför kan vi inte rekommendera något annat i nuläget, säger han.

Gick hårt åt ledningen

En av de som talade vid manifestationen var Handels ordförande Linda Palmetzhofer. Hon gick hårt åt Clas Ohlsons ledning.

– Det sticker ut att ledningen ensidigt vill säga upp den här överenskommelsen som har funnits tidigare och sedan ersätta den med ett helt eget system. Normalt sätt brukar man förhandla sig fram till ett nytt system men det är man ju inte intresserade av i det här fallet.

Vad anser du om Clas Ohlsons agerande?

– Jag tycker att det är oanständigt, jag tycker inte att det är så här vi byggt upp den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund.

Efter talen ringlade ett långt fackeltåg genom det lilla samhället med drygt 2 000 invånare. Det avslutades vid stängslen utanför Clas Ohlsons lager.

Lagerarbetaren Maja Jansson säger att hon kommer skriva på avtalet motvillig men att de kommer fortsätta kämpa för att de ska få till en bättre överenskommelse.

– Vi är en del i att företaget går så bra. Vi ger oss inte och vi kommer kämpa för det här, säger hon.