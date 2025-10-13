 Gå till innehållet
Här finns Elektrikerna på Elmässan 2025

Den 15 och 16 oktober äger årets upplaga av Elmässan i Stockholm rum på Kistamässan utanför Stockholm. Elektrikerförbundet, samt tidningen, finns att besöka i monter N:09.

Nyheter
Två män sitter vid Elektrikernas monter med informationsmaterial vid en mässa, med banderoller om säkra elarbeten i bakgrunden.

Arkivbild. Claes Thim och Mikael Karlsson vid Elektrikernas monter under Elmässan 2018. Bild: Anna Norling

Elektrikerna har två seminarier under mässan. Det första håller David Wikström, tidigare ordförande för El-ettan, i med rubriken ”Hur tjänar vi mer pengar?”.

Han kommer bland annat att tala om vad som krävs av såväl företagsledare som installationselektriker för att skapa en ”mer produktiv arbetsmiljö”.

Seminariet hålls på scen 2 på onsdagen klockan 11.30.

En man med kort blont hår, glasögon och ljus skäggväxt står framför en stenvägg och har på sig en ljusblå skjorta.

David Wikström. Bild: Anna Norling

Hur vända en ond spiral?

Det andra seminariet hålls av Denise Gartz, aktiv i El-ettan och ordförande för Elqvinnorna, under rubriken ”Kan vi öka produktiviteten med ett bra arbetsklimat?”.

Hon diskuterar bland annat kring frågan ”Vad krävs för att vi ska vända på en ond spiral och vad finns det egentligen för knep att ta till?”. Seminariet hålls på scen 2 torsdagen klockan 15.30.

Denise Gartz, fotad mot en ljus vägg iklädd en svart skinnjacka.

Denise Gartz. Bild: Anna Norling

Passa även på att hälsa på förbundets ordförande, Urban Pettersson, som besöker Elektrikernas monter under torsdagsförmiddagen. 