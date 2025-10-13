Här finns Elektrikerna på Elmässan 2025

Elektrikerna har två seminarier under mässan. Det första håller David Wikström, tidigare ordförande för El-ettan, i med rubriken ”Hur tjänar vi mer pengar?”.

Han kommer bland annat att tala om vad som krävs av såväl företagsledare som installationselektriker för att skapa en ”mer produktiv arbetsmiljö”.

Seminariet hålls på scen 2 på onsdagen klockan 11.30.

David Wikström.

Hur vända en ond spiral?

Det andra seminariet hålls av Denise Gartz, aktiv i El-ettan och ordförande för Elqvinnorna, under rubriken ”Kan vi öka produktiviteten med ett bra arbetsklimat?”.

Hon diskuterar bland annat kring frågan ”Vad krävs för att vi ska vända på en ond spiral och vad finns det egentligen för knep att ta till?”. Seminariet hålls på scen 2 torsdagen klockan 15.30.

Denise Gartz.

Passa även på att hälsa på förbundets ordförande, Urban Pettersson, som besöker Elektrikernas monter under torsdagsförmiddagen.