Artikeln i korthet Personalen på Biltemas lager i Halmstad får en timmes gratis rådgivning om pension och försäkringar på arbetstid.

Många har tagit chansen. Hittills har 340 anställda boka tid.

Folksam håller i rådgivningen som sker digitalt.

Pierre Eriksson är Handels klubbordförande på ett av Biltemas lager i Halmstad. I vårens löneförhandlingar ville han och fackklubben förbättra villkoren.

– Och skulle vi inte lyckas argumentera för ett ökat lokalt löneutrymme så är ju också ledig tid eller att få göra saker på betald arbetstid en slags lön i sig, säger han.

Handelsklubben har också tidigare fått igenom att de anställda får ge blod och gå på cancerscreening på betald arbetstid.

Pierre Eriksson som har erfarenhet av tjänstepension- och försäkringsrådgivning, vet hur viktigt det är att planera för framtiden.

Han vet också att många tycker det är tråkigt och inget man gärna gör på fritiden.

Tillsammans med Caroline Svanberg på Folksam tog han därför fram ett förslag om att alla anställda skulle få en timme personlig rådgivning om pension, sparande och försäkringar på betald arbetstid.

”Jag är själv imponerad av vad vi lyckats organisera, vi har power. Vi har muskler och så visar vi den yngre generationen att facket är viktigt”, säger Pierre Eriksson.

60 bokade pensionssamtal direkt

Arbetsgivaren gillade förslaget och tillsammans med facket såg man till så att alla fick information om den nya förmånen.

Ett möte hölls där Folksam informerade om rådgivningen och ett bokningssystem med 450 rådgivningstillfällen ordnades.

60 personer skrev upp sig direkt på mötet.

Medlemmar i facket, ickemedlemmar och tjänstemän, alla som vill får rådgivning.

I slutet av september hade 340 personer bokat tider och Folksam hade haft över 100 rådgivningssamtal.

Varje vecka visas statistik från rådgivningen på skärmar i Biltemas personalutrymmen. Att visa hur många som gjort ett aktivt val skapar engagemang.

Många unga vill förbättra sin pension

Rådgivningen på Biltema har varit ovanligt framgångsrik.

Dels är snittåldern på dem som deltagit låg, tio år lägre vanligt. Dels är förändringsgraden hög, närmare 90 procent, har gjort ändringar i försäkringarna under rådgivningen.

– Det är jättepositivt att vi når ut till så unga som kan påverka sin pension. Många vill ha det bättre ställt när man blir pensionär, säger Caroline Svanberg.

– Det ger ringar på vattnet. När andra som inte bokat rådgivningspass ser statistiken blir de sugna. De känner att de också måste passa på, säger Pierre Eriksson.

Inte så sexigt, men nyttigt

Han tycker det känns bra att göra något nyttigt för framtiden.

Det är också positiva reaktioner från personalen.

– Det är inte den mest sexiga timmen man har i livet. Men man har sagt ”fan det här var bra”, ”det här var nyttigt”. ”Jag hade aldrig gjort det utanför arbetstid”, säger Pierre Eriksson.