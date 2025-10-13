Det var i maj i år som Örnsköldsviks kommun polisanmälde Bravida och meddelade att de hävde befintliga avtal med företaget.

Detta då de menade att Bravida hade gjort felaktiga överdebiteringar på närmare nio miljoner kronor.

Bravida bestred kommunens anklagelser och menade att de var ogrundade.

Enligt Bravida hade leverantörsval och materialbeställningar skett i samråd med kommunen och prissättningen följde avtalen.

Liselotte Stray, Bravida

I juli meddelade polisen att det inte fanns anledning att anta att brott begåtts, och lade ned utredningen.

Nu agerar Bravida mot Örnsköldsviks kommun.

I ett pressmeddelande meddelar företaget att det ”inom en snar framtid” kommer att lämna in en stämningsansökan till Härnösands tingsrätt med ett krav på skadestånd mot Örnsköldsviks kommun på cirka 50 miljoner kronor.

Bravida: Vårt rykte skadats på felaktiga grunder

Örnsköldsviks Allehanda, ÖA, har intervjuat såväl Bravidas kommunikationschef, Liselotte Stray, som Örnsköldsviks kommundirektör Magnus Haglund.

– Bravidas åsikt är att vårt rykte har skadats på felaktiga grunder, säger Liselotte Stray, till ÖA.

Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun.

– Vi är utsatta för ett välfärdsbrott, och i min roll ingår att värna skattebetalarnas pengar. Stämmer de oss så kommer vi naturligtvis med en motstämning. Vi har ekonomiska anspråk på Bravida, säger Magnus Haglund till tidningen.

Detta sker samtidigt som rättegången i Malmö tingsrätt nu påbörjats, gällande de Bravidachefer som åtalas för att ha saltat fakturor mot Region Skåne.