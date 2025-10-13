Bravidas motdrag: Stämmer Örnsköldsviks kommun på 50 miljoner
Grundlösa anklagelser och ogiltigt hävda kontrakt. Det menar Bravida att Örnsköldsviks kommun utsatt företaget för. Därför har Bravida nu beslutat att stämma kommunen på 50 miljoner kronor.
Det var i maj i år som Örnsköldsviks kommun polisanmälde Bravida och meddelade att de hävde befintliga avtal med företaget.
Detta då de menade att Bravida hade gjort felaktiga överdebiteringar på närmare nio miljoner kronor.
Bravida bestred kommunens anklagelser och menade att de var ogrundade.
Enligt Bravida hade leverantörsval och materialbeställningar skett i samråd med kommunen och prissättningen följde avtalen.
I juli meddelade polisen att det inte fanns anledning att anta att brott begåtts, och lade ned utredningen.
Nu agerar Bravida mot Örnsköldsviks kommun.
I ett pressmeddelande meddelar företaget att det ”inom en snar framtid” kommer att lämna in en stämningsansökan till Härnösands tingsrätt med ett krav på skadestånd mot Örnsköldsviks kommun på cirka 50 miljoner kronor.
Bravida: Vårt rykte skadats på felaktiga grunder
Örnsköldsviks Allehanda, ÖA, har intervjuat såväl Bravidas kommunikationschef, Liselotte Stray, som Örnsköldsviks kommundirektör Magnus Haglund.
– Bravidas åsikt är att vårt rykte har skadats på felaktiga grunder, säger Liselotte Stray, till ÖA.
– Vi är utsatta för ett välfärdsbrott, och i min roll ingår att värna skattebetalarnas pengar. Stämmer de oss så kommer vi naturligtvis med en motstämning. Vi har ekonomiska anspråk på Bravida, säger Magnus Haglund till tidningen.
Detta sker samtidigt som rättegången i Malmö tingsrätt nu påbörjats, gällande de Bravidachefer som åtalas för att ha saltat fakturor mot Region Skåne.