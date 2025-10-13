Artikeln i korthet En ny rapport från LO visar att arbetare får ut ungefär hälften av sin lön i allmän pension.

Barnmorskan Anette Segerblad har tvingats planera noggrant för sin pension och har bland annat flyttat för att få ner sina boendekostnader.

LO anser att pensionssystemet behöver förändras och kritiserar den nuvarande pensionsgruppen för att inte kunna förbättra villkoren för pensionärer. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En arbetare som jobbat mellan 18 och 65 år får ut ungefär hälften av sin lön i allmän pension. Det slår LO fast i en ny rapport som släpps i dag.

Samma rapport konstaterar att sju av tio arbetare är oroliga för sin pension, och att två av tre saknar tilltro till systemet som helhet.

Anette: ”Mitt yrke har inte värdesatts”

Barnmorskan och sjuksköterskan Anette Segerblad, 68, har arbetat i vården i 50 år. Hon har förståelse för de pensionärer som känner att samhället har svikit dem.

När hon för fyra, fem år sedan började planera inför sin egen pension insåg hon att hon behövde göra drastiska förändringar för att klara tillvaron efter yrkeslivets slut.

– Det har krävts planering i flera år. Det måste man göra. Ingen annan gör det åt dig, säger Anette Segerblad och fortsätter:

– Jag ångrar inte mitt yrkesval. Det är ett otroligt viktigt arbete. Men det värdesatts inte tillräckligt från samhällets sida.

Nödvändigt att flytta

När hon fick klart för sig vad hon skulle få i allmän pension, ungefär 18 000 kronor i månaden före skatt, insåg hon att hon behövde fatta en rad beslut. Ett var att hon fick arbeta kvar längre än hon hade tänkt. Ett annat var att flytta från sin gamla bostad till en mindre med billigare avgift.

För en tid sedan gick därför flyttlasset gick från Vallentuna till Oxelösund.

– Flytten var nödvändig för att få till en boendekostnad som jag mäktar med. Jag har fått rätta mun efter matsäck, säger hon.

Beslutet förbättrade ekonomin gradvis. Och nu i vinter kan hon lämna sin nuvarande tjänst på Nyköpings lasarett.

Extrapass kommer hon dock fortsätta att tacka ja till.

– Äntligen har jag hamnat i en position där jag kan sluta. Att jobba timmar handlar om mer om att kunna göra något extra då och då. Och jag vill ha kvar min gamla bil, säger hon.

LO: Lägg ner pensionsgruppen

LO kallar situationen för svenska pensionärer för ett svek. Inte minst vad gäller den så kallade ”gaspedalen” som diskuterats för att förbättra den allmänna pensionen.

Förenklat handlar det om att få till automatiska utbetalningar till pensionärer när det uppstår överskott i pensionssystemet.

Den så kallade pensionsgruppen, ett blocköverskridande samarbete där alla partier medverkar, har tidigare beslutat om en sådan gaspedal. Men enligt LO har nivåerna blivit på tok för låga för att göra skillnad.

I stället för att förbättra pensionssystemet låter politikerna det vittra sönder anser LO, och argumenterar därför i en debattartikel på DN Debatt att gruppen bör läggas ner.

”Pensionärer borde slippa betala skatt”

Anette Segerblad är också irriterad på makthavarna. Men för henne handlar det främst om hur svårt det är att förstå systemet och därmed kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Hon upprörs också över att hon ska fortsätta betala skatt, trots att hon gjort det hela sitt liv.

– Att vi ska skatta på redan skattade pengar är nog det jag tycker är mest fel. Pensionärer borde inte behöva betala någon skatt alls. Eller i alla fall minsta möjliga.