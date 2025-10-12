I krig skyddar man barnsoldaterna – i Sverige fängslar vi dem

Man vet att det vankas partiledardebatt i SVT när energiminister Ebba Busch inleder dagen med att tala om sin hjärtefråga – att rädda kvar sig i riksdagen med hjälp av högoktanig islamofobi.

Det är ju så det är. Politikerna sägs duellera om de verkligt brännande frågorna, men innan kamerorna slås på är allt redan avgjort: ickefrågorna regerar, gesterna är inövade och vredesutbrotten sedan länge planerade.

Nåja, verkligheten pockar på.

Just nu misstänks en 13-årig pojke för att ha genomfört en masskjutning i Gävle där sex personer skadades.

Flest frihetsberövade per capita

En händelse som ännu en gång visar hur djupt våldet trängt ner i åldrarna – och hur normaliserat det blivit.

Bara under 2024 misstänktes över 200 barn och unga för bland annat mord och sprängningar – fyra gånger fler än för bara några år sedan.

Över hundra skjutningar och trettiotvå döda hittills i år. Ett relativt ”lugnt” år, säger polisen. Samtidigt har antalet intagna på anstalt ökat med 91 procent under den senaste tioårsperioden, enligt nya siffror från Brottsförebyggande rådet. Fortsätter det på samma sätt kan Sverige bli det EU-land med flest frihetsberövade per capita.

Internationell rätt förbjuder åtalade barn

Och enligt regeringen och Socialdemokraterna ska fler av de frihetsberövade vara barn. 13-åringar ska sitta i fängelse, tycker M, L, KD och SD. Lite väl tufft men nog ska 14-åringar sitta i fängelse, svarar S.

Situationen är sådan att vi måste våga pröva nytt, tycker justitieminister Gunnar Strömmer. Och statsminister Ulf Kristersson har sagt att svensk lagstiftning måste utformas för ”barnsoldater”.

Här kan det vara värt att påminna om att frågan om verkliga barnsoldater – alltså barn som slåss i riktiga krig – är prövad.

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som Sverige ratificerat, slår fast att rekrytering eller användning av barn under 15 år i väpnade konflikter är ett krigsbrott. Samma stadga förbjuder domstolen att åtala någon som är under 18 år.

Barnsoldater ska rehabliteras

Och i FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen går man ännu längre. Protokollet förbjuder inte bara att barn under 18 år används i väpnade styrkor – det kräver också att stater behandlar dem som offer när de utnyttjats. Barnsoldater ska erbjudas rehabilitering, återanpassning och skydd.

Det finns fler erfarenheter från verkligheten.

När inbördeskriget i Sierra Leone avslutades 2002 hade över tiotusen barn tvingats delta i striderna. För att skipa rättvisa inrättades Specialdomstolen för Sierra Leone, en internationell tribunal med uppdrag att pröva de värsta övergreppen.

Några barnsoldater åtalades aldrig. Domstolen såg dem inte som monster utan som barn som hade utnyttjats, hjärntvättats och tvingats till våld. Det var de vuxna som förstört barnen som skulle straffas.

Avvecklar det gemensamma

I riktiga krig – där barn dödat, våldtagit, torterat i massiv skala – lyckas världen dra en gräns.

Och här, i ett av världens rikaste länder, sitter svenska politiker på fullt allvar och tycker att de måste få testa att sy in barn.

Vi tar det igen: I några av världens värsta konflikthärdar förstår man att barnsoldater är offer för ett trasigt samhälle. I Sverige tror vi att det trasiga kan lagas med fängelser.

Och när våra politiker bestämt sig för att avveckla det gemensamma – skära ner på skolorna, sätta socialtjänsten på svältkur, låta psykiatrin kollapsa, sälja ut bostadsbeståndet, kalla fritidsgårdar för flum – blir järnnäven förstås särskilt sexig att visa upp.

Men nytt är det fan i mig inte.