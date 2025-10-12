Artikeln i korthet Johan Breitholtz och Natchayaporn Nakkham dömdes till 2,5 års fängelse för grov människoexploatering av thailändska bärplockare och fick betala totalt 1,8 miljoner kronor i skadestånd. De saknade dock medel för att betala slog Kronofogden senare fast.

29 av 150 bärplockare har nu beviljats brottskadeersättning på 80 000 kronor var, vilket ger totalt 2,3 miljoner kronor. Ersättning för utebliven lön ges inte av myndigheten.

Brottsoffermyndigheten uppmanar fler bärplockare att ansöka om ersättning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arbetet har vid flera tillfällen rapporterat om bärföretagarparet Johan Breitholtz och Natchayaporn Nakkham som förra året dömdes till 2,5 års fängelse för grov människoexploatering.

Fallet gällde nio thailändska bärplockare som arbetade för dem sommaren 2023. 150 personer hade tagit sig från Thailand för att arbeta för paret, men det var nio som slutligen valde att stanna kvar för att delta i rättsprocessen.

Företagarparet kan inte betala

Domen innebar att paret blev skyldiga att betala skadestånd på 80 000 kronor för kränkning, samt drygt 100 000 kronor i utebliven lön till bärplockarna. Totalt handlar det om 1,8 miljoner kronor.

Men det har visat sig vara svårt att få ut pengarna. Enligt Kronofogden saknade de dömda företagarna medel för att betala skadestånden.

80 000 kronor till var och en

I stället har hoppet stått till Brottsoffermyndigheten. Något som nu infriats för 29 av de 150 bärplockarna. De beviljas brottskadeersättning med 80 000 kronor vardera. Totalt uppgår ersättningen till 2,3 miljoner.

”De arbetade långa dagar, fick för lite mat, tvingades använda bristfälliga fordon och bodde undermåligt. Vi hoppas att ersättningen för kränkningen kan bidra till en känsla av upprättelse för de drabbade”, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten i ett pressmeddelande.

Ersättningen för den uteblivna lönen står dock inte myndigheten för – detta då den inte har någon ”koppling till någon arbetsoförmåga eller sjukskrivning orsakad av människoexploateringen”.

”Ofta saknas tilltro”

Eva Norlin är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Nord. Hon har hjälpt de nio som medverkade i utredningen att ansöka om ersättning.

De övriga 20 har fått stöd av Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Haven.

Eva Norlin är kritisk till hur svårt det är för offer av människoexploatering att få ut skadestånd.

– Det här ingår egentligen inte i vår roll. Men hade vi inte gjort det så hade de inte fått ut något alls. Det krävs mycket arbete att få kontakt med de här personerna som bor på andra sidan jorden och som ofta bor i områden där teknik inte alltid är tillgängligt. Dessutom saknas ofta tilltron till myndigheter och till Sverige, säger hon och fortsätter:

– Ska vi fortsätta jobba med människoexploatering, och förhoppningsvis få till fler domar, så måste vi få till ett bättre system med att hjälpa drabbade att få ut ersättning.

Fler kan få ut pengar

Enligt Brottsoffermyndigheten kan fler bärplockare ha rätt till ersättning. De uppmanar samtliga 150 som var på plats i Åsele 2023 att söka.

Men att få ut den informationen är inte lätt, menar Eva Norlin.

– Vi försöker så gott vi kan, just den eftersom vi vet hur påverkade blev av skuldsättning. Det här handlar om 2–3 årslöner i Thailand och många skulle kunna lösa de lån de drog på sig för att ta sig hit.