Dejting engagerar. Hur trött man än kan känna sig på ämnet dejting så är det svårt att värja sig. Normen och driften är stark och oaktat vad man själv tycker om tvåsamhetsnormen och familjebildning så är det svårt att värja sig, inte minst i reality-format.

SVT vill inte vara sämre. Gift vid första ögonkastet, Första dejten, Alla dejtar alla och, inte minst, diskussionsprogrammet Updejt, där kärlek och dejting diskuteras med avstamp i just reality-tv.

Programmet har högt i tak och bjuder in väldigt olika sorters personligheter, vilket gör det förvånansvärt underhållande.

Tjejgäng som eldar på

I veckans Updejt lyfts tjejgänget. Inte något specifikt gäng, utan tjejgänget som grej. Panelen diskuterar Gift vid första ögonkastet och den före detta deltagaren Maxine Norlindh lyfter dem som ett problem.

”Hon har ett tjejgäng så så fort han kommer trampar lite, lite snett så kommer hon ta det här samtalet, ringa de här tio tjejerna säga han har gjort så här, så kommer de elda på”

Hon får medhåll av författaren och radioprofilen Nanna Olasdotter Hallberg, som även hon konstaterar att ”tjejgäng är farliga” för att de bara uppmanar kvinnor att dumpa sina män.

Alltså jag fattar grejen, det är många välmående bortskämda tjejer vars liv största problem är att killen man dejtar inte har ett tillräckligt bra jobb eller att han har ful inredning. Men det är liksom inte på något sätt en norm.

Utsatt situation

Är det något man ska veta om dejting så är det att det är en utsatt situation. Oavsett om det är trevligt, spännande eller går käpprätt åt helvete så är det en risk. I den bästa av världar är risken att ha tråkigt eller träffa en självupptagen stropp.

I värsta fall är det farligt.

Och det är inte det första mötet som är farligast. Visst finns det dem som delar sin plats med kompisar eller sms:ar efter en dejt för att berätta att de är ok. Men de riktiga problemen visar sig sällan direkt.

Priset man betalar för att ingå en längre relation med en kass kille bli högt. Tyvärr verkar många kvinnor acceptera tveksam hygien, kronisk otrohet, totalvägran att lyfta ett finger i hemmet och cementerade könsroller när det blir barn.

Gråzoner och gränsdragningar

Man skulle vilja ruska om dessa kvinnor och få dem att fatta att de förtjänar bättre.

I de värsta fallen handlar det om kontroll och psykisk och ekonomisk misshandel, det vill säga saker som på senare år diskuteras som problem som borde kriminaliseras men som än idag är svåra att navigera både på individ- och samhällsnivå.

Det rör sig ofta om så kallade gråzoner. Om gränsdragningar och ömsesidig respekt. Om förväntningar och, framför allt, om besvikelser. Om otrohet, lögner och förtroende. Sådant där som är svårt att reglera med politik men som kan rasera hela ens tillvaro.

Dumpa din kille

Att ha ett tjejgäng kan i dessa fall betyda allt. Stöd när det inte finns att hämta hemma. En uppfordrande storasyster när man fattat lite dåliga beslut. Ett socialt skyddsnät när man inte har tillräckligt med poäng i bostadskön. Någon som drar en gräns när man själv tappat fotfästet och accepterat vidrigheter.

Efter tusentals år av kvinnokamp kan vi nog krasst konstatera att vissa saker helt enkelt inte kommer lösas utan lite systerskap i praktiken. Att i tider som dessa, där konservativa relationsideal växer sig allt starkare, är så otroligt vårdslöst.

Och ja, att träffa någon att dela livet med kan vara svårt. Att ens tjejkompisar har ens rygg är dock inte problemet. Tvärtom kan det spara en både tid, energi och pengar. Gudarna ska veta att tjejer verkligen behöver hushålla med de här sakerna.

Och om till er som saknar tjejgäng: han kommer inte bli bättre. Acceptera det eller dumpa honom.