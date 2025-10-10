”Ska vi tvingas frysa medan vi tar hand om era barn?”

Efter månader i skolbänken är det dags för verkligheten. För eleverna på yrkesprogrammen väntar praktikperioden och där gäller arbetslivets regler.

Förutsättningarna på praktiken skiljer sig kraftigt. Om du läser på ett manligt dominerat yrkesprogram som bygg- och anläggningsprogrammet finns krav på att få särskilda skydds- och arbetskläder för att få tillträde till arbetsplatsen där du ska ha praktik.

Men går du ett kvinnligt kodat yrkesprogram, som barn- och fritid, finns inga motsvarande krav. Något som gör att många kommer ut på praktiken dåligt utrustade för att vara ute i kyla och regn hela dagarna.

Det gör det svårt att lära sig ordentligt – och att känna stolthet över sitt yrkesval.

Några fryser – andra inte

Även om det finns skolor som tillhandahåller ordentliga arbetskläder för eleverna när de ska ut på praktik så är det alltså ingen självklarhet. Det borde inte vara godtyckligt vilka elever som ska frysa på praktiken.

Bristen på ordentliga arbetskläder och arbetsskor är inte något som begränsas till gymnasiets praktikperioder. Det är något som riskerar att fortsätta genom hela arbetslivet för den som utbildar sig till barnskötare.

Tillgången till lämpliga arbetskläder är en feministisk fråga. Det som är en självklarhet för manligt dominerade yrken är en ständig stridsfråga för ett kvinnodominerat välfärdsfack som Kommunal.

Det handlar också om pengar, och vem som ska betala. Är det verkligen rimligt att anställda i ett låglöneyrke som barnskötare ska behöva stå för kostnaden för arbetskläder?

Det handlar inte bara om ordentliga utomhuskläder. Även de kläder som används inomhus slits och kladdas ner när man arbetar med barn.

Kräver arbetskläder

Vissa föräldrar kan kompensera genom att köpa kläder inför praktiken. En del barnskötare har en familjeekonomi som gör att de kan köpa den arbetsklädsel som arbetsgivaren inte tillhandahåller.

Men det är långt ifrån en självklarhet för alla att ta den utgiften.

Vi kräver att skolor och arbetsgivare står för den utrustning som krävs för att praktikanter och anställda ska kunna göra sitt jobb utan att riskera hälsan.

Ingen ska behöva frysa för att ta hand om era barn.

Sofia Ahjolinna barnskötare, ungansvarig Kommunal Stockholms län