Så kan unga bli förlorare med nya a-kassan: ”Olyckligt”

Förra veckan infördes den största förändringen av a-kassan på fyra årtionden. Från och med i onsdags räknas ersättning nu ut genom inkomsten, i stället för som tidigare genom arbetad tid.

Ändringarna har ställt en rad nya krav på landets olika a-kassor och i mitten av veckan hade flera av dem stängt för att bland annat implementera nya IT-stöd.

18-20 åringar har prioriterats

Enligt de a-kassor som Arbetet varit i kontakt med har skiftet flutit på smidigt. Förberedelserna har pågått länge och kassorna har jobbat hårt för att handlägga så många ärenden som möjligt inför regelförändringarna.

En grupp som prioriterats har varit 18-20 åringar, just eftersom denna grupp nu inte längre kvalificeras för a-kassa.

– Vi har jobbat länge för att få ner ärendemängden. Vi har prioriterat alla. Men ändå haft lite extra fokus på unga under 20, säger Pernilla Nilsson, kassaföreståndare på Akassan Handels.

Vanligare i ”unga branscher”

Gruppen är inte stor. Men den finns – inte minst inom handeln, hotell- och restaurang och delvis i byggbranschen.

Här är det inte helt ovanligt att man väljer att arbeta i stället för att studera, eller att man på olika sätt kombinerar studier med jobb, praktik, eller lärlingsprogram.

– Det är inte positivt att de utesluts. Kvalificerar man sig för ersättning, oavsett om det grundas på tid eller inkomst, borde man omfattas av försäkringen tycker vi. Men det här är ett politiskt beslut, säger Pernilla.

”Olyckligt”

Hotell och restaurangs a-kassa, HRAK, bedömer att man har omkring 200 medlemmar i åldersgruppen.

Kassaföreståndaren Karin Pettersson på HRAK tycker det är märkligt att stänga ute unga som tar ansvar och bidrar till samhället.

– Vi tycker det är olyckligt. Det är såklart viktigt att slutföra gymnasiet. Men skolan passar inte alla. Vår bransch är en bra ingång för att ta en alternativ väg, säger hon och fortsätter:

– Det känns märkligt att behöva säga till unga vuxna människor som tar ansvar och väljer att jobba att de inte kommer omfattas av försäkringen.

Byggnads a-kassa kallar ändringen för en tydlig ”skärpning av regelverket”.

Kassaföreståndare Malin Cederfeldt Östberg skickar även med en uppmaning.

– Så fort man kliver ut på arbetsmarknaden vill jag understryka att man ska bli medlem i en a-kassa. Det är fortsatt det absolut viktigaste, säger hon.