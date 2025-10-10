Skjutningen skedde strax efter midnatt på Stureplan i Stockholm, och mannen fördes till sjukhus med ambulans.

En person har frihetsberövats i ärendet under fredagen, men vad som ligger bakom händelsen är ännu inte känt. Ordningsvakten bedöms enligt polisen inte vara livshotande skadad.

”Oacceptabelt att bli skjuten på jobbet”

På fackförbundet Transport, som har många ordningsvakter som medlemmar, reagerar man med bestörtning på skjutningen.

– Det är fruktansvärt förfärligt att sådant händer. Det är oacceptabelt att man utsätts för hot eller våld – och absolut att bli skjuten på jobbet, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på fackförbundet.

Martin Miljeteig, central ombudsman, ansvarig inom arbetsmiljö Transport.

Även om han inte känner till några detaljer om den specifika händelsen så vill han se en ordentlig utredning av ordningsvakternas arbetsmiljö.

– Principen är ju att arbetsgivaren förebygger hot och våld, så vi förutsätter att de utreder möjligheter att säkra upp arbetsmiljön. Kanske kan det bli aktuellt med fysiska skydd, eller andra sätt för gäster att komma in på restaurangerna?

Ordningsvakter särskilt utsatta

I en rapport från Afa försäkring 2021 konstateras att väktare och ordningsvakter är en av de yrkesgrupper som är mest utsatt för hot och våld på jobbet.

Risken att bli utsatt är enligt rapporten 13 gånger högre än genomsnittet för alla branscher.

Enligt Martin Miljeteig påverkar samhällsutvecklingen, med ökat antal allvarliga våldsdåd och skjutningar, den miljö som ordningsvakterna befinner sig i på jobbet.

Det gör att jobbet också behöver anpassas efter den nya verkligheten, menar han.

– Klimatet har hårdnat där ute, och vi är på arbetsgivarna om det. Vi gör skyddsronder, påpekar brister och utbildar företag och skyddsombud.

Fackets fokus ligger på förebyggande arbete och att på olika sätt undvika att våldsamma situationer uppstår. Vissa typer av jobb kanske inte ens är lämpliga att göra för ordningsvakter, menar han.

– Ibland måste man fråga sig: Ska vi ens ta det här uppdraget, eller är det en polisiär fråga?