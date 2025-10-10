Artikeln i korthet Uddevallas hemtjänst har fått kritik efter upprepade larm om att brukar erfarit illa, vilket ledde till att nattpatrullen stängdes av och nu utreds.

Kommunen inför nya krav på att chefer ska träffa personalen regelbundet, men facket tycker att kraven är för låga.

Nattpersonalen kommer att få sina scheman förändrade för att undvika isolering, men facket är skeptiskt till rotation och vill inte att personalen ska tvingas jobba dagtid.

De många vittnesmålen om hur brukare farit illa i Uddevallas hemtjänst har skakat kommunen under hösten.

Trots upprepade larm från personalen under flera år var det först i augusti i år som kommunen reagerade och stängde av hela nattpatrullen, som nu utreds av både arbetsgivaren och polisen.



Socialchef Malin Normann har tidigare kritiserat enhetscheferna för att inte ha larmat tidigare. En oberoende revisionsfirma granskar nu chefernas agerande på uppdrag av kommunen.

Facket Kommunal har samtidigt pekat på att cheferna har varit alldeles för frånvarande.

– Så länge kommunen inte har chefer som är ute på natten kommer de fortsätta ha de här problemen, har sektionsordförande Annette Frisk tidigare sagt till Kommunalarbetaren.

Jobba tre timmar på natten

Nu tar kommunen till sig av kritiken och ställer krav på mer närvarande chefer, både i hemtjänsten och på äldreboenden. Det berättar socialchef Malin Normann.

– De ska träffa arbetsgruppen fysiskt en gång i veckan, alla arbetsplatsträffar ska ske fysiskt en gång i månaden och tre gånger per år ska cheferna vara med på natten.



De enhetschefer som ansvarar för flera äldreboenden behöver dock inte träffa arbetsgruppen lika ofta på plats. Där ska de fysiska träffarna roteras mellan boendena och övriga grupper delta digitalt.



Efter att ha samrått med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, har kommunen kommit fram till att cheferna kan jobba upp till 3 timmar på natten.

Då behöver man inte betala ersättning för kvalificerad övertid.



Några timmar tre gånger per år låter inte så mycket?

– Vi behöver börja någonstans och sedan följa upp det här. Därför lägger vi in det tre gånger per år som ett första steg, säger Malin Normann som i onsdags träffade fackliga representanter för att presentera förslaget.



De nya kraven på cheferna ska riskbedömas, men chefernas fackliga företrädare motsatta sig inte förslaget enligt Malin Normann.

– Förståelsen är stor för att vi behöver en bättre kontroll.

För lite tycker Kommunal

På facket Kommunal är man däremot inte nöjda. Sektionsordförande Annette Frisk tycker att ett rimligt krav på cheferna hade varit att de ska jobba minst en gång i veckan nattetid, antingen mellan 22 och 01 eller 03 till 06.

– För mig är det här är som en piss i Mississippi. Vi är inte överens, men vi får se var det landar, säger Annette Frisk.



Att arbetsgivaren ändå öppnar för att schemalägga cheferna på natten är bra tycker hon.

– Det finns vissa arbetsgrupper som aldrig träffar sin chef, och det finns nattchefer som bara kommer in på jobbet innan personalen börjar för att se om de lämnat några papper till dom.

Malin Normann säger att förslaget ska ses som en grund.

– Om vi ser att det finns brister så kan vi ställa krav på mer närvaro.

Personal tvingas rotera



Parallellt med den nya schemaläggningen för enhetschefer kommer schemat för äldreomsorgens nattpersonal göras om.

Kommunen vill undvika att nattpersonalen jobbar alltför isolerat. Det innebär att de kommer att behöva rotera och ibland även jobba dagtid.

– Vi kommer inte lägga scheman så att de tvingas jobba både dag, kväll och natt för det är inte hälsosamt. Men vi vill att de ska bli en del av hela verksamheten, säger Malin Normann.



På Kommunal är man tveksamma till rotation. Annette Frisk berättar att facket under pandemin tog strid mot ett liknande förslag om rotation för nattpersonalen – och vann.

– Jag förstår deras tanke nu, och det kan kanske behövas i några verksamheter. Men då ska det ändå vara 80 procent natt och bara kvällsturer, inget arbete på dagen.

Beslut om de nya arbetstiderna för chefer och personal kommer att fattas i november.



Samtidigt som kommunen jobbar med att reparera skadorna efter de missförhållanden som uppdagats i hemtjänsten, utreds personalens agerande på ett av Uddevallas äldreboenden. I veckan blev en av de två anställda som varit avstängda där uppsagd.