Inget mått i världen kan ge Trump Nobels fredspris

Yes, we can!

Barack Obamas seger i presidentvalet 2008 gav många en känsla av att det omöjliga var möjligt. Gräsrotskampanjen med budskap om ”hopp” och ”förändring” slog an en sträng i hela västvärlden.

Efter mindre än ett år på presidentposten tilldelades han Nobels fredspris. Inte för vad han hade åstadkommit, utan till stor del utifrån förhoppningarna om vad han skulle komma att göra.

Obama tackade ödmjukt ja till priset, men han insåg själv det orimliga. I sitt tacktal påpekade presidenten att han var i början av sin gärning, inte kunde servera några fredsavtal till Nobelmiddagen.

Väpnade konflikter skulle pågå även efter att alla nu levande var döda, sa han, men han skulle försöka bidra till freden.

Trump hatade Obama

Hans efterträdare Donald Trump hatade honom. Han sprutade som ingen annan bensin på konspirationsbrasan att Obama skulle vara född utomlands och därför inte hade rätt att bli president.

Mest av allt var han väl avundsjuk.

När Trump själv blev president ville han överglänsa sin företrädare och också få det där eftertraktade priset. Med tiden har drömmen vuxit till besatthet.

Efter att ha blivit återvald har han ogenerat strösslat med kommentarer om att ”alla säger” att han borde få Nobelpriset.

För Trump har ju avslutat sju krig, eller tio om man räknar krig som inte brutit ut än. Ingen annan räknar som Trump.

Hans statskuppsförsök 2021 var i själva verket ”en dag av kärlek” i Washington D.C. Enligt honom själv.

Fredsavtal mellan Israel och Hamas

Natten till torsdagen kom den överraskande nyheten att Israel och Hamas var överens om ett fredsavtal. Åtskilliga detaljer återstår att spika, men folk firar redan. Och de tackar Trump, eftersom USA har varit involverat i förhandlingarna.

Tillåt mig tvivla på denna fred. Nobelpriset har redan delats ut med motiveringen att konflikten mellan Israel och Palestina var på väg att lösas. Yassir Arafat, Yitzhak Rabin och Shimon Peres fick dela på det för sina fredsansträngningar, som resulterade i Osloavtalet 1993.

Det pekade ut riktningen mot en tvåstatslösning. En tvåstatslösning som senare i det närmaste har dödförklarats.

Rädsla i världen för Trump

Trump får förstås inget Nobelpris för det nya avtalet dagen efter att det presenterats. Nobelkommittén har, tillsynes för att inte vreden ska resultera i ett tullkrig mot Norge (eller varför inte en ockupation av Svalbard?), under torsdagen yppat att beslutet om årets mottagare fattades redan på måndagen.

Det finns en rädsla i världen för hur Trump ska reagera på precis vilket beslut som helst som inte faller honom på läppen. Vägrar ni att flytta er fabrik till USA? 100 procent tullar på allt från ert land! Kommer du som ukrainsk president till Vita Huset i fel kläder?

Tyvärr, allt stöd är indraget, ni får klara er själva mot Putin. Förresten var det väl ni som började kriga mot Ryssland?

Donald Trump kan knappast få Nobelpriset nästa år heller, eller nästa. Att ge ett snabbt Nobelpris för att kanske ha stoppat förödelsen i Mellanöstern är ingenting den norska Nobelkommittén gör om i första taget.

Men det har uttryckts på flera håll att Trump kanske är värd priset om avtalet mellan Israel och Hamas verkligen leder till fred. Då kan han få sin höga önskan uppfylld.

Vem som helst som befunnit sig inom det rimligas gräns hade säkert fått priset för just den framgången.

Diskvalificerad Nobelpristagare

När Alfred Nobel testamenterade sin förmögenhet ville han att priserna skulle gå till dem som ”under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”.

Donald Trump har genom sitt samlade agerande diskvalificerat sig för alla utmärkelser för fred och frihet som finns.

Att belöna honom med Nobels fredspris skulle inte bara vara ovärdigt och en skymf mot Alfred Nobels minne, det skulle vara direkt farligt för världsfreden.

Den amerikanske presidenten skulle ta det till intäkt för att han gör allting rätt. Vilket han förstås redan tror, men det finns ingen anledning för utomstående att stärka honom i den uppfattningen.

Fredspris som garant för krig

Ingen vet vilka militära attacker han känner sig fri att beordra när Nobelkommittén har pekat ut honom som en fredsskapare.

Alla vet hur han skulle skryta om utmärkelsen och visa upp den som ett frikort när han agerar som den envåldshärskare han drömmer om att vara.

Vi talar om en person som har hotat med att annektera såväl Grönland och Kanada som Panamakanalen.

Som har rullat ut röda mattan för en av vår tids största krigsförbrytare Vladimir Putin.

Som har tagit rasistiska Sydstatsstatyer till heders, föreställande personer som i dag hade kallats inhemska terrorister.

Som skickar militären till städer som råkar styras av hans politiska motståndare

Som till och med bytt namn på försvarsdepartementet till krigsdepartementet. Ett av många andra steg på det som allt oftare beskrivs som en väg bort från demokratin.

En sådan president kan inte med något mått i världen föräras ett fredspris.

I så fall kan Nobelkommittén lika gärna lägga ner priset.

No, we can’t.