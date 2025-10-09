Artikeln i korthet Det finns stora brister inom Veterinärförbundets styrelse, vilket har lett till att en grupp ledamöter kallar till ett extramöte för att avsätta den nuvarande styrelsen och välja en ny.

Internrevisorerna har utfärdat en kritisk rapport och hotar med polisanmälan, vilket har ytterligare förvärrat situationen och lett till krav på en oberoende utredning.

Ordförande Eleonor Fredler försvarar styrelsens arbete och betonar vikten av att följa demokratiska processer, samtidigt som hon påpekar att förbundet var väl förvaltade enligt den externa revisorn.

Otrygg arbetsmiljö, brister i kommunikation och i tillgång till beslutsunderlag. Det är några av de saker upprorsmakarna i Veterinärförbundets styrelse lyfter när de kallar till extramöte i förbundets fullmäktige (motsvarande kongress).

”Vi bedömer nu att detta nått en nivå som påverkar styrelsens möjlighet att på ett professionellt och förtroendegivande sätt leda förbundets arbete framåt”, skriver de fem ledamöterna till valberedningen och ledamöterna i fullmäktige.

Kräver nytt ledarskap

De har skickat ut ett förslag till dagordning för mötet, där det bland annat föreslås att den nuvarande styrelsen avsätts och att det väljs en ny. Vidare skriver de att de själva ställer upp för omval, men ”endast under ett förändrat ledarskap där demokratisk förankring, öppenhet, samarbete och professionell arbetsmiljö är vägledande principer.”

Lena-Mari Tamminen, en av undertecknarna bekräftar i ett sms till Arbetet att en majoritet i styrelsen står bakom det extra fullmäktigemötet, men: ”I övrigt så avböjer vi kommentarer i nuläget, eftersom det rör en intern process. Vi återkommer gärna med information när processen är avslutad.”

Men kallelsen har ifrågasatts av förbundsordförande, Eleonor Fredler. I ett mejl, som Arbetet tagit del av, skriver hon till ledamöterna i fullmäktige att de ska bortse från förslaget till dagordning. Enligt henne är det inte beslutat enligt stadgarna. Men hon får mothugg i ett mejl från utbrytargruppen, som alltså är i majoritet i styrelsen och har tagit beslut om dagordningen.

Revisorer hotar med polisanmälan

En bakomliggande orsak till upproret är den mycket kritiska rapport som förbundets internrevisorer skrivit, där de skriver att styrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet och hotar med en polisanmälning.

Revisorerna lyfter saker som stadgebrott, ekonomiska tvivelaktigheter kring ersättningen till ledningen och att de inte fått tillgång till alla handlingar de behövt för sin granskning.

Internrevisorerna kräver en oberoende utredning av styrelsens arbete de senaste åren.

Det är något även den centrala fackorganisationen Saco, som Veterinärförbundet tillhör, har rekommenderat. Det skriver Saco:s kommunikationschef, Emma Nilsson, till Arbetet:

”Det rådet har vi gett utifrån vår samlade bild av läget.”

Saco: ”Vill inte uttala oss”

Men i övrigt vill hon inte kommentera det som händer, då: ”Saco varken kan eller vill uttala oss om vad som hänt i förbundet eller ha åsikter om vilka personer som är lämpliga att inneha uppdrag i Veterinärförbundet.”

Veterinärförbundets ordförande, Eleonor Fredler, skriver i ett mejl till Arbetet att hon är demokratiskt vald till ordförande av fullmäktige och är det tills de meddelar något annat, och säger att: ”Det är viktigt att följa de demokratiska processer som finns och inte reagera på den oro som ryktesspridning kan skapa.”

Hon säger vidare att den externa auktoriserade revisorn ger en bild av en väl förvaltad organisation, till skillnad från vad de interna revisorerna påstår, och att det är den hon förhåller sig till.

Ordföranden: ”Sorgligt att bevittna”

”Nu när vi efter många års målmedvetet arbete äntligen har ett förbund som är transparent och välfungerande är det sorgligt att bevittna det som nu pågår. Det skadar verkligen förbundet och går tvärtemot vad SVF står för”, avslutar hon mejlet.

Det extrainkallade fullmäktigemötet ska hållas den 28 oktober.

Arbetet har utan framgång sökt styrelseledamöter som vill avsätta ordföranden.

Tidigare kontroverser

Det är inte första gången det blåser kring Veterinärförbundet. 2017 kunde Arbetet avslöja att förbundet bland annat ville hyvla sin egen personal, att de anklagades för att gå igenom medarbetares mejl och att de inte kunde hantera fackliga frågor längre. Det hela slutade med att den då sittande styrelsen avgick under hösten.

Sex år senare, 2023, skrev arbetet om Monika Erlandsson som var anställd på förbundets kansli. Hon hamnade i en tvist med förbundet som ville säga upp henne samtidigt som hon själv anmälde en chef för olämpligt beteende och förbundet för repressalier mot henne i samband med det. Det slutade med att hon köptes ut för medlemmarnas pengar när tvisten var på väg till domstol. I efterhand förnekade förbundet att förlikningen finns.