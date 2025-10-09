Okända försäkringen gav anhörig till anställd en halv miljon

Artikeln i korthet En kvinna kontaktade Kommunal i Gävle efter att hennes dotter avlidit. Hon ville veta om hennes barnbarn kunde få ersättning från en livförsäkring via facket.

Efter att ha fått hjälp med ansökan beviljades ersättning på totalt 526 000 kronor.

Dödsfallsförsäkringen ingår i medlemskapet i Kommunal och är särskilt värdefull för anställda i den privata sektorn, men det finns bristande kännedom om den bland medlemmarna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det var i november förra året då Anneli Laurila satt med bouppteckningen av sin dotter som vid dödstillfället var anställd av serviceföretaget Sodexo i Gävle.

– Jag satt och kollade på det här med försäkring och insåg att ”fasiken, hon är ju med i Kommunal!”

Anneli Laurila började ringa runt, i hopp om att fackförbundet hade en försäkring som kunde ge anhöriga ersättning för begravningskostnader. Till slut fick hon tag på en person på Folksam som tydligt kunde berätta att så var fallet.

Hanna Romin, ordförande för Kommunals sektion i Gävle

Anneli Laurila kontaktade då Kommunals sektion i Gävle och ordföranden Hanna Romin.

– Det var första gången på mina 20 år som facklig som jag hörde talas om livförsäkringen, säger Hanna Romin.

Efter att ha kollat upp vad som gällde kunde hon hjälpa Anneli Laurila med att fylla i de papper som krävdes och skicka in ansökan om ersättning.

Kommunals livförsäkring – så går det till Den anhöriga hör av sig till Kommunals lokala sektion och får papper att fylla i. Facket tar reda på information om den avlidnes anställning. Tillsammans med den anhöriga görs en dödsfallsanmälan. Sedan ska ett antal saker – till exempel personuppgifter, vilken den senaste arbetsgivaren var och om personen som avlidit hade några andra försäkringar – intygas. Dokumentationen skickas till Kommunals förbundskontor i Stockholm för ett godkännande och sedan betalas pengarna ut via Folksam. Hur mycket som går att få ut från försäkringen beror på medlemmens ålder och arbetstid. Det går också att få ett tillägg för begravningsavgifter och omyndiga barn. Läs mer

En utdragen process

Men det var inte enkelt, säger Anneli Laurila. Hennes dotter hade varit sjukskriven och fått aktivitetsstöd tiden innan hon gick bort och kontakten med både a-kassan och Försäkringskassan var utdragen, berättar hon.

Ett halvår senare kom beskedet.

– Jag blev chockad! Grabben skulle få en halv miljon, säger Anneli Laurila.

Sonen till den bortgången medlemmen fick 458 400 kronor i ersättning för mammas död och familjen ytterligare 28 000 kronor i begravningshjälp.

– Vi fattade ingenting, man hade önskat att man kunde få begravningshjälpen men att det blev så mycket var ofattbart. Han kan köpa bil, ta körkort, allting, säger Anneli Laurila.

Vanligast för de som jobbar privat

Dödsfallförsäkringen ingår i medlemskapet i Kommunal och gäller för efterlevande till de som inte omfattas av en kollektivavtalad försäkring på sin arbetsplats – vilket oftast är de som jobbar inom den privata sektorn.

– Kommunal har ju hållit på med försäkringar i många år, främst för region och kommunanställda, men för de som jobbar privat är det här väldigt värdefullt, säger Hanna Romin.

Hon tror att det här skyddsnätet blivit bortglömt och att kunskapen om försäkringen borde spridas inom Kommunal.

– Jag tror att den kan nyttjas mer än vad den gör. Att jag jobbat fackligt så pass länge innan jag hörde talas om försäkringen är ju ett tecken på att det pratats för lite om den.