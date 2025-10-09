Artikeln i korthet Anställda i lager och butik upplever ökad övervakning på distans genom ny teknik.

Det visar en ny arbetsmiljörapport från Handels.

Föreställ dig att bära ett headset som konstant ger dig nya instruktioner.

Om du inte svarar ”jag förstår” kan du räkna med att bli kallad ett möte med chefen.

Eller att du blir uppringd av chefen – som inte är på jobbet – med frågan varför du inte plockade varor när du fick en mikropaus i kassan.

Det är verkligheten för anställda i lager och butik enligt de berättelser som Handels får från medlemmar.

Ny teknik har lett till att övervakningen inom handeln utvecklas i en rasande fart och medlemmar vittnar om känslan av att hela tiden behöva arbeta snabbare samtidigt som chefen ser varje steg de tar.

Chefen övervakade på distans

En som har erfarenhet av det är Josefin Karlsson. Hon har jobbat i butik i flera år och är numera skyddsombud i en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet.

– Det var på tidigare arbetsplatser i butik, där hände det att man blev kontaktad av chefen som ifrågasatte ens prioriteringar. Det var helt uppenbart att de såg vad man gjorde, trots att de inte var på plats, säger Josefin Karlsson.

Enligt den nya arbetsmiljörapporten från Handels ökar övervakningen inom både lager, butik och bland tjänstemän.

Över hälften av de intervjuade som arbetar på lager och e-handel anser att övervakningen av de anställda ökar.

Bland anställda i butik och tjänstemän inom kommersiell verksamhet svarar 30 respektive 37 procent att övervakningen ökar.

– Bemanningen är så slimmad på de flesta arbetsplatser. Man får springa och springa. Vi får höra ”jag kan inte stanna upp, då ringer en chef”, säger Linda Palmetzhofer, ordförande i Handels.

”Anställda blir robotar”

Hon tycker att branschen är i ständig utveckling och att man anammat nya tekniker framgångsrikt.

Men det finns tecken på att det går för fort och hon varnar för en utveckling där anställda blir robotar:

– Tekniken går framåt i ilfart. Om den används på rätt sätt kan det vara en fördel, den kan ta bort farliga och tunga jobb. Problemet är att den utvecklingen riskerar att leda till ökad övervakning för att det är möjligt.

En del av problemet är att många arbetsgivare övervakar på otillåtet sätt, enligt Handels.

Det är inte unikt för handeln, andra fackförbund ser utvecklingen även i sina branscher, säger Linda Palmetzhofer och efterfrågar ny lagstiftning.

– Det behöver komma till ett regelverk om integritetsskydd i arbetslivet. Det kanske behöver finnas en form av samlad lagstiftning.

Övervakning vanligare än facket trott

Enligt Sofia Larm, arbetsmiljöombudsman på Handels, är övervakning vanligare än facket trott.

Trots att syftet med övervakningen ska vara att säkerställa de anställdas trygghet och säkerheten på arbetsplatsen, skapar den stress, risk för psykisk ohälsa och oro över att övervakningen ska användas mot de anställda.

– På lager där man ska jobba och packa, ska man hinna med ett visst antal kollin per dag. Det är också en typ av övervakning, säger Sofia Larm och fortsätter:

– Det är en otrolig stressfaktor. Man har kontrollen på sig, går man ner i antal kollin, då får man en signal från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren borde vara intresserad av att det ska bli rätt, inte bara titta på hur snabbt det går.

Linda Palmetzhofer varnar för att konsekvenserna kan bli sjukskrivningar och en bransch där ingen vill arbeta.

– Övervakningssystem kan vara bra i vissa delar men inte för att kontrollera individer. Det är helt olämpligt. Arbetsgivarna måste sluta använda övervakning för att mäta arbetsprestation.

”Skapar känsla av att vara ifrågasatt”

Skyddsombudet Josefin Karlsson håller med om att övervakningen riskerar att skapa dålig arbetsmiljö.

Hon har kollegor i andra butiker som berättar hur olika tekniska hjälpmedel, som smartklockor, registrerar de anställdas rörelser i butiken.

– Man blir övervakad i alla möjliga situationer och det skapar en känsla av att vara ifrågasatt. Men vi är människor och det händer massor under en arbetsdag som gör att saker ibland tar längre tid än vad ledningen tycker. Det kan ju hända att man fastnar med en kund till exempel.

– Risken med övervakning är att vi som anställda ställs mot varandra och att vi känner oss ifrågasatta både av ledning och kollegor, säger Josefin Karlsson.