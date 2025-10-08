Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Med den två veckor långa kampanjen vill det kommunala bostadsbolaget påminna om att trygghet inte alltid skapas genom stora insatser, utan börjar i det lilla, med ett enkelt ”hej”. KBAB vill belysa relationen som bovärdarna och annan personal har med hyresgästerna ute i bostadsområdena.

— Vi ville lyfta fram den nära relation som det faktiskt är. Det skapar trygghet att man känner igen sin bovärd och vet vem det är. Då blir det lättare att ta kontakt, säger Madelene Danielsen Gustavsson, kommunikatör på bostadsbolaget.

Skickade förfrågan till åtta bovärdar

KBAB har cirka 60 bovärdar i Karlstad tätort. Bolaget skickade ut en förfrågan till åtta av dem och frågade om de ville vara med i kampanjen. Sex svarade ja.

— Vi känner varandra väl här så det var ganska lätt att bena ut och hitta vilka vi trodde skulle vilja ställa upp, säger Madelene Danielsen Gustavsson.

Monica Backman är en av bovärdarna som bidrar till trygghet.

En av dem var bovärden Monica Backman, som arbetar på Campus och i Kronoparken och på Frödingshöjd.

— Jag tvekade lite först, sedan tänkte jag att det här är en väldigt rolig grej, säger hon.

”Det är superviktigt att ta sig den tiden”

Hon konstaterar att jobbet som bovärd inte bara handlar om att åka runt och laga saker, utan även om att finnas till för hyresgästerna. Många känner sig ensamma. Det händer ofta att hon stannar till och pratar en stund med en hyresgäst.

—Det är superviktigt att ta sig den tiden. Jag kanske är den enda de träffar på hela dagen, säger Monica Backman.

Hon har varit med om hyresgäster som ringt och sagt att det exempelvis låter konstigt från deras toalett.

— Sedan när vi väl kommer dit visar det sig att det inte alls är något som låter. De ville bara träffa någon att prata med, säger Monica Backman.

Märker att fler vinkar

Kampanjen med bovärdarna är nu inne på sin sista vecka. Monica Backman har ännu inte fått några reaktioner på sin medverkan i kampanjen från hyresgästerna.

— Men jag märker att väldigt många fler vinkar till mig. Och mina vänner har sett mig på skärmarna och hör av sig, säger hon och skrattar.

Det var också roligt att få testa på att vara fotomodell för en dag.

— Det var ingen lek. Bilden tog en timme att få till. Armarna började skaka på mig till slut när jag skulle stå där och vinka så länge, säger hon.

Övriga bovärdar som medverkar i kampanjen är Jonathan Danielsson, Mohammad Effati, Martin Persson, Mikael Freij och Maria Hellqvist.