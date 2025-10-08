Artikeln i korthet Äldreboendet Tullkvarnsvägen har fått kritik för brister i vården, inklusive dödsfall utan kontakt och liggsår, vilket lett till böter på 1,55 miljoner kronor från kommunen.

Personal på boendet anser att saker har blivit bättre, men upplever att deras perspektiv inte får gehör.

Trots ansträngningar och förbättringar kvarstår dock klagomål från anhöriga.

Det har stormat kring Forenede Cares äldreboende Tullkvarnsvägen sedan det öppnade i Krokom för drygt två år sedan. Kommunen har krävt 1,55 miljoner i böter efter brister i vården, anhöriga har larmat om dödsfall utan kontakt, liggsår och utebliven tandborstning.

– Det sprids överallt hur dåligt det är här, men jag dementerar att det är så i dag. Då hade jag inte valt att arbeta här, säger specialistundersköterskan Kathe Arnabo.

”Jobbar i uppförsbacke”

En våning upp på äldreboendet, som byggts på en slänt en bit utanför samhället, finns avdelning gul. Där sitter undersköterskorna Veronica Widén, Kathe Arnabo Gawek och Haben Bahre. De vill bli hörda.

– Det är aldrig någon som har frågat oss vad vi tycker. Om det inte är negativt verkar det inte vara intressant. Det är skittråkigt och vi får fortfarande jobba i uppförsbacke trots att det blivit så mycket bättre här, säger Veronica Widén.

Skriverierna och snacket på orten har gjort ont, säger hon och beskriver hur det känns när ryktena går:

– Jag har varit ledsen, arg och jävligt besviken över att det pratas så mycket om sånt folk inte vet något om. Allt man hör på affärn. Alla blandar ihop kritiken mot upphandlingen och det politiska bråket med vården vi ger, men det har ju inget med oss att göra.

Bundet avtal fram till 2035

Kritiken som media rapporterat om är en blandning av arga och ledsna anhöriga, rapporter om kommunens inspektioner och inte minst hur avtalet med Forenede Care är utformat.

I avtalet förbinder sig Krokoms kommun att betala för 50 platser på boendet fram till år 2035, även om de står tomma. De senaste 20 månaderna har oanvända platser kostat kommunen 12 miljoner kronor.

– Att folk är arga över avtalet påverkar allmänhetens syn på hela äldreboendet. Politikerna är också negativa, vilket nog handlar om att de skrivit på ett avtal som alla nu ruskar på huvudet åt, säger Kathe Arnabo.

Varit med från första dagen

Veronica Widén har arbetat här sedan boendet öppnade. Var bokstavligen på plats från start och fick hjälpa till att skruva ihop möbler innan de äldre flyttade in.

Hon beskriver att inflyttningen gick för snabbt, innan det fanns tillräckligt med personal för att ta hand om de äldre. Det var få sjuksköterskor och undersköterskor. Personal kom och gick och många hjälpmedel saknades.

Kaos första sommaren

– Första sommaren 2023 var det kaos, det kan jag hålla med om, även om det är svårt att peka på vems fel det var. Det var väldigt många olika sjuksköterskor hela tiden och cheferna vi hade då hade inte tid. Är det hela tiden ny personal är det svårt att få kvalitet i vården.

Vad tänkte du om vården då?

– Visionen fanns, men i praktiken fungerade det inte riktigt, som till exempel med genomförandeplaner. Datorerna fungerade inte. Vi jobbade i uppförsbacke, även om nattgruppen som jag tillhör är den som varit mest stadig över hela tiden. Och vi på natten kanske inte ser allt.

”Ska du förstöra ditt rykte?”

Kathe Arnabo arbetade tidigare i kommunen, men tog tjänstledigt i tre månader för att hon var nyfiken på hur det verkligen var på boendet det skrevs så mycket om.

– ”Ska du förstöra ditt rykte” sa kollegorna, men när jag väl var på plats räckte det med en månad innan jag sa upp mig från kommunen och tog en tjänst här i stället. Det är ett år sedan nu. Jag kan använda min kompetens inom palliativ vård och demens mer här.

– Saker som det skrivits om, som liggsår eller att de boende inte fått tänderna borstade, kan inte hända i dag, säger Kathe Arnabo Gawek.

Hon menar att mycket har förbättrats, även om det finns mer att göra:

– Vid den senaste inspektionen levde vi upp till kraven. Saker som det skrivits om, som liggsår eller att de boende inte fått tänderna borstade, kan inte hända i dag. Nu finns rutiner och uppföljningar som gör att vi fångar upp missar på ett helt annat sätt.

Ytterligare kritik mot bemanning och språkkunskaper

Efter kommunens inspektion i november 2024 som gav böter, har det sett bättre ut. Men också i februari 2025 riktade kommunen kritik mot bemanningen, för få undersköterskor och sjuksköterskor och låga språkkunskaper hos personalen.

I maj såg kommunen inga stora problem, men hade fortfarande synpunkter på språkkunskaperna.

– När jag jobbade i kommunen fick jag förklara lika mycket för kollegor där som här, det är ingen skillnad. Det är ett problem som finns inom hela äldreomsorgen, säger Kathe Arnabo.

Haben Bahre är nyutbildad undersköterska och ganska ny på Tullkvarnsvägen. Han hör snacket på orten men tycker att det är överdrivet.

– Vi är många här som lärt oss svenska och vissa kanske frågar vad någon menar ibland, men det finns ingen som inte förstår. Det känns lite som att de letar efter fel.

”Som en käftsmäll”

Något som stör Veronica Widén rejält är att personal som arbetade den första tiden går ut i media nu år efteråt och pratar om hur det är på Tullkvarnsvägen. Varför lyfte de inte problemen medan de jobbade här? undrar hon.

– Det blir ju som en käftsmäll när de kommer två år senare. Det handlar inte om den vård vi ger i dag. I dag har vi ett jättefint boende. Vi har mer personal och folk stannar kvar. Att vi haft samma chef i ett år nu har förändrat mycket. Jag tycker att det blir förbättringar vecka för vecka.

Både Veronica Widén och Kathe Arnabo är fackliga ombud på arbetsplatsen och ska gå fackliga utbildningar under hösten.

– Vårt mål och vår förhoppning är ju att det ska bli så bra som möjligt här. Att våra boende ska trivas och att de anhöriga ska vara nöjda.

– Vi som jobbar här vet att vi möter många boende och anhöriga som är väldigt nöjda. Vi känner att vi kan fixa det här, säger Kathe Arnabo (som på bilden sitter och pratar med Gunnar, en av de boende).

Kommer fortfarande klagomål

Forenede Care som äger Tullkvarnsvägen vill inte lämna ut vilka avvikelser som rapporterats under året, men Kommunalarbetaren har tagit del av klagomål som kommit in till kommunen från anhöriga. De har fortsatt även under 2025.

Det handlar bland annat om larm som inte går att komma åt, att personal i somras legat och surfat på sina telefoner, persienner som varit neddragna dagtid, att de boende får lägga sig tidigt och insulin som inte getts vid rätt tid.

Kathe Arnabo säger att självklart ska saker som är fel rättas till. Att det handlar om de boendes säkerhet och att flera som inte skött sitt arbete inte längre jobbar kvar.

– Jag tror också att fler klagar när ett boende hamnar i strålkastarljuset som vi gjort. Vi vårdar ju det käraste de har så det är egentligen inte konstigt. Vi som jobbar här vet att vi möter många boende och anhöriga som är väldigt nöjda. Vi känner att vi kan fixa det här.

Bakgrund: Tullkvarnsvägen Drivs och ägs av Forenede care. Öppnade våren 2023. Anhöriga larmade när boendet öppnade 2023 och när kommunen gjorde en tillsyn i november 2024 upptäckte de flera brister. Kommunen begärde då 1,55 miljoner i böter från företaget. Sedan dess har kommunen återkommande riktat kritik, men också sett förbättringar vid senare inspektioner. Läs mer