Micael Andersson är korvfabrikens glädjespridare

– Jag jobbade med musik innan, i tjugo år turnerade jag runt i Europa med ett engelskt bolag och hade hand om all merchförsäljning. Det var band som Metallica, Iron Maiden, Roxette och Sven-Ingvars, säger Micael Andersson.

– Det första jag gör på morgonen är att bygga ihop skivningsmaskinerna så att de är klara när de andra ska börja klockan sex.

Micael ställer sedan in dem efter vilken produkt det är som ska skivas härnäst. En annan stående arbetsuppgift är att fylla på skåp med förkläden och handskar och att slipa klingor.

Micael Andersson är charkarbetare på Jakobsdals charkuteri.

Micael ser till att tömma kylarna så att det finns plats för nygjord chark från röken. Att skjuta de 250 kilo tunga vagnarna är den tyngsta arbetsuppgiften.

Han stämmer ofta av med teamledaren Mariola Sobczak.

Det kan till exempel handla om att planera för kvällsskiftet och att komma överens om schemaändringar och bestämma vilken medarbetare som passar vid vilken linje.

Micael Andersson med teamledaren Mariola Sobczak.

Micael Andersson Charkarbetare och transportör Ålder: 56 år.

56 år. Yrke: Charkarbetare, transportör.

Charkarbetare, transportör. Arbetsplats: Jakobsdals Charkuteri i Göteborg.

Jakobsdals Charkuteri i Göteborg. Arbetstider: Måndag-fredag 04.55–13.25.

Måndag-fredag 04.55–13.25. Utbildning: Verkstadstekniskt gymnasium.

Verkstadstekniskt gymnasium. Fackligt: Skyddsombud (under utbildning).

Två gånger i månaden hjälper han den hygienansvariga med prover på listeria och andra bakterier.

Charkarbetaren Micael Andersson.